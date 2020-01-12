被質疑憑甚麼任醫管局主席　范鴻齡自認新人　將勤補拙訪全港醫院

醫院管理局新任主席范鴻齡自被委任以來，多番被質疑零醫療經驗，何以統領醫管局上下。范鴻齡今日（12日）首度以主席身份撰寫網誌，回應質問時承認自己是年屆七十的「新人」，為彌補不足只好將勤補拙，被委任之後花了兩個多月來走訪全港所有醫管局的醫院和醫療機構，以了解醫院的運作，他提到過往經驗令他相信，只有親身體驗才能明白前線需求。 擁有「公職王」頭銜的范鴻齡形容，醫管局一職是「公職生涯最具挑戰性」，他指將會與不同團體包括醫護及病人組織會面，取得其支持，務求擬出一套可長遠持續發展的公營醫療模式。

醫管局主席范鴻齡。（資料圖片／李澤彤攝）

范鴻齡在網誌提到，自己多年任職的崗位均與商界或法律知識有關，他透露被委任為醫管局主席以來，多次被問到「毫無醫療經驗，你憑甚麼任醫管局主席」范鴻齡直認自己有不足，因此將勤補拙，花費兩個多月時間，走訪醫管局轄下的所有醫院和醫療機構，他相信只有親身體驗才會明白前線的需要。

在走訪期間，他見到有醫護顧慮到長期臥床的病人只能望着天花板，因此在天花畫上圖畫，范鴻齡讚揚前線醫護在忙碌的工作中，仍帶「以人為本」的專業精神，又稱這種專業「令我這個已經年屆七十的『新人』平添一份壓力」，令他反思如何令同事見到前景、如何不辜負這些同事的付出。

范鴻齡承認：即使同事盡心盡力 公營系統亦難保有日會超負荷

范鴻齡提到，上任以來首項工作是成立「醫管局持續發展專責小組」，聚焦在挽留人手、專科門診輪候時間和發展智慧型醫院等策略，他認為香港的人口老化令服務量不斷增加，「無論醫護同事如何盡心盡力，整個系統亦難保有日會超出負荷」，因此公營醫療需要的是一套可長遠持續發展的模式和策略，包括定位、發展方向以至同事的發展路線等，權衡輕重擬定出未來十年、甚至二十年或更長遠的方略。

他強調「人」是公營醫療最重要的資本，制定策略不能閉門造車，他透露於上任初期已與醫生、護士和其他工會團體會面，稍後亦會爭取與病人組織、以及其他持份者會面聽取意見，他認為措施要成功，必須有各持份者的支持。

「公職生涯最具挑戰性的一段路」

自小家住九龍城福佬村道的范鴻齡指，位於亞皆老街的醫管局總部只與老家距十多分鐘路程，他形容走往醫管局是「公職生涯最具挑戰性的一段路」，他承諾將利用過去數十年累積的經驗，為醫管局的未來作好貢獻。