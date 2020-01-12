黃偉綸：上月舉行建造創新博覽會　共吸引2.38萬人次參觀

發展局局長黃偉綸今日（12日）發表網誌，稱早前舉辦的「建造創新博覽會」（創博會），共吸引2.38萬參觀人次。 黃偉綸說，迪士尼正擴建睡公主城堡，創博會曾展出1：50建築模型，又稱塔樓和尖頂均應用了MiC和BIM技術。

「2019建造創新博覽會」已結束，共吸引逾23,800參觀人次。（發展局圖片）

創博會上月中在會展舉行，為期4天，共有來自15個國家和地區共228個與建造業有關的機構參展。

迪士尼擴建城堡運用MiC和BIM

黃偉綸說，迪士尼樂園正在興建的「奇妙夢想城堡」，亦在創博會中展出1：50建築模型，而塔樓和尖頂均應用了MiC和BIM技術，使工程進行期間不會對園內遊客造成影響，也令加快新城堡建成。

建造業議會創新及科技發展總經理唐耀南介紹，迪士尼樂園正在興建「奇妙夢想城堡」，應用了「組裝合成」建築法（MiC）和建築信息模擬（BIM）技術來建造。（發展局圖片）

BIM技術應用到管理地下喉管工作

他又指，水務署希望能逐步建立地下喉管的建築信息模型，未來工程人員可透過平板電腦，在無需開鑿路面的情況下檢視地下喉管資料，包括喉管的走線、尺寸、物料、維修記錄等，方便維修喉管或在其周邊進行工作，亦可減少因開鑿路面而影響附近的交通和行人。