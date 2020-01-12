【1.12】團體下午元朗發起白衣遊行　區內商舖照常營業　未受影響

元朗721白衣人無差別襲擊事件，為整個反修例運動中，￼￼￼其中一項極受爭議的事件。有團體今日（12日）下午於元朗發起遊行，舉報立法會議員林卓廷，指控他於元朗7.21事件中，號召一班人入元朗挑釁原居民，引發毆鬥；主辦方更號召參加者身穿白色衣服。 記者早上到元朗視察，絕大多數商舖照常營業，有商店更表示不知道今日區內有遊行，相信活動安全，不會影響營業。

記者早上到元朗視察，氣氛平靜，絕大多數商舖亦有照常營業。（張美華攝）

有團體今日下午2時於元朗發起遊行，由元朗西鐵站對出巴士站空地，遊行至元朗警署遞交舉報信件。另外，主辦方亦號召參加者穿上白衣參與活動，遊行早前已獲警方發出不反對通知書。

記者早上到元朗視察，區內人頭湧湧，氣氛平靜。除銀行外，絕大多數商舖亦有照常營業。雖然過去多次區內遊行，曾演變成警民衝突，惟有在大馬路的藥妝店則無懼遊行。店內職員表示，今日會照常營業，直言「今日都會正常營業至夜晚，除非遊行到呢到，有警察過嚟啦」，續言未有提早關店打算。

另外，位於康樂路的化妝品店，有職員則反問記者「乜今日有遊行咩？」續言不擔心今日遊行影響治安，又謂「今日會好安全嘅！」而在一街之隔的珠寶店，有職員亦表示今日會正常營業，未擔心遊行影響區內消費者。

形點內所有商戶均照常營業，惟商場內的圍欄，則以白色貼紙圍封。（張美華攝）

另外，過去多次爆發衝突的元朗西鐵站和商場形點，亦未見有加強保安，不少市民在西鐵站內逗留。形點內所有商戶均照常營業，惟商場內的圍欄，則全部以白色貼紙圍封，有商戶指商場未有特別安排或指示，相信今日會與往常一樣正常營業至商場關門。