【721白衣遊行．直播】白衣市民出發往元朗警署遞信　舉報林卓廷

721元朗襲擊發生近半年，當日有多名白衣人手持武器在元朗襲擊市民。 有網民發起於今日（12日）下午2時，身穿白衣由元朗西鐵站遊行至元朗警署，並遞信舉報立法會議員林卓廷和黑衣人，又稱活動已獲不反對通知書。 《香港01》將直擊現場情況。

【14:45】記者問及參加者為何遊行，有遊行人士表示不知道，指示記者詢問主辦方。

【14:42】有遊行人士與沿途不同意見市民對罵，有遊行人士以國旗揮向手抱小朋友的市民。

【14:30】過百遊行人士由元朗西鐵站地下巴士總站出發，經橫州路、安寧路、媽廟路，前往元朗警署。在場警員指揮交通，呼籲遊行人士沿行人路遊行。

【14:26】主辦方呼籲「戴口罩嘅唔好企前面」，指今次遊行「光明正大」，遊行隊伍準備出發。

【14:24】現場有途人高叫口號「光復香港，時代革命」，大批白衣遊行人士隨即報以噓聲並高叫「曱甴」，主辦方以大聲公呼籲在場人士「要克制，要和平」。

【14:22】元朗六鄉到場參與遊行。

【14:11】有參加者揮動國旗，並指下午2時半，將會有警民公共關係科警員協助帶領遊行。主辦人士又指，倘若當晚沒有人入元朗，根本不會發生「打鬥」事件。

【14:08】主辦人士稱7月21日當日，「白衣人只係預備藤條咋，唔係磚頭啊」。

【14:03】有路過市民向遊行人士大叫「非法集結」。現場有數名警員戒備。

【13:55】參與遊行人士高叫「打倒林卓廷」、「沒有林卓廷，沒有721」等口號。主辦方呼籲參加者要「和平示威」，遊行期間遇到任何挑釁行為，要用手機「即刻錄低佢哋犯法行為，圍住佢哋，交俾警察」。

【13:51】元朗西鐵站地下巴士總站空地，有逾100名身穿白衣或戴上口罩的中年人士，手持「支持警察，嚴正執法」、「白衫不是黑社會」等的標語聚集，並指要將「林卓廷繩之於法」。