【1.12．中環直播】民間集會團隊辦愛丁堡集會　要求落實政改

「民間集會團隊」今日（12日）下午3時在愛丁堡廣場發起名為「天下制裁集氣大會」集會，獲警方發出不反對通知書，亦計劃下周日（19日）發起大遊行，由中環遮打道遊行至銅鑼灣崇光百貨。 在集會開始前約一小時，已有數十名人士到場，當中不乏長者，部分人蒙面，在大會堂外的國旗及區旗下聚集，有數人持美國國旗。集會開始後，他們先進行為反修例事件中的犧牲者默哀一分鐘，並唱《願榮光歸香港》，估計現場有約千人出席，形成一片「黑色人潮」。 《香港01》將持續更新現場情況。

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【16:30】來自多個國家人士或移民海外港人，輪流在台上或透過影片發言，表示無法再做「港豬」，會與港人同行，期望「曾付出的手足能煲底相見」，「港人能成為香港真正主人」。

Amy（化名）持英國國旗現身，希望英國為前線抗爭者提供政治庇護。（勞敏儀攝） 【15:30】集會現場有近千人參與。Amy（化名）持英國國旗現身，她說希望以英國國民身份敦促英國政府就香港問題作回應，訴求包括為前線抗爭者提供政治庇護、實行英國版本的人權法案、推動BNO平權，讓下一代有選擇權利。她指昨日有示威者在英國駐港總領事館範圍被捕，直言「震驚及不可思議」，認為警察必須得到領事同意才能執法，希望英國總領事館回應。

部分出席集會人士持美國國旗。（勞敏儀攝）

【15:14】民間集會團隊發言人劉穎匡在集會前表示，今年將有立法會選舉，希望政府盡快回應五大訴求中的「實現真普選」，實現沒有功能組別、政治篩選的普選，否則希望國際社會對港府進行制裁，包括美國執行《香港人權及民主法案》。被問及今日集會能否和平進行，劉表示不反對通知書有效時間至下午6時，有足夠時間解散參與集會人士，也有過百名糾察，同時會與便衣警察緊密合作、保持溝通，稱若秩序失控，便衣警察也失職，有信心今日集會能和平進行。

有網民計劃集會後到英國領事館請願，他說是網民自發、不會干預，希望他們注意安全。對於下周日的大遊行，由中環遊行往銅鑼灣，仍未獲發不反對通知書，他形容對獲發的信心是「一半半」，近月發出的機會增加，但即使發出，也可能會被更改遊行路線，或被中止遊行，暫時未正式與警方商討遊行細節。

【15:00】集會開始，出席者同唱《願榮光歸香港》。除了美國旗，亦有參加者揮動英國國旗。