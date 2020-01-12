【1.12．中環】警中環多處派員戒備　截查市民　部份人被帶走

「民間集會團隊」今日（12日）下午3時在愛丁堡廣場發起名為「天下制裁集氣大會」集會，獲警方發出不反對通知書，亦計劃下周日（19日）發起大遊行，由中環遮打道遊行至銅鑼灣崇光百貨。 在集會開始前約一小時，已有數十名人士到場，當中不乏長者，部分人蒙面，在大會堂外的國旗及區旗下聚集，有數人持美國國旗。集會開始後，他們先為反修例事件中的犧牲者默哀一分鐘，並唱《願榮光歸香港》，估計現場有約千人出席，形成一片「黑色人潮」。集會完結後，出席者陸續四散，中環及金鐘一帶有大批防暴警戒備，並截查部份市民，當中有人被帶走。

【19:30】大會早前指，出席集會人數達36,000人，而警方則估計，出席集會人數約為3,000人。

【19:00】在來到英國領事館外靜坐的施女士指，昨日警方接到英領館通知，指有人在對開路壆塗鴉，警方派員到場截查，並拘捕一名15歲少女，她亦在場目擊。她說當時只有十多名市民在貼連儂牆，自己亦有為他們準備紙皮等物資，但突然大批警察現身，並帶走一名少女。

【18:35】英國駐香港總領事館外沒有示威者聚集，但有十多名防暴警持圓盾戒備。有一名剛參與集會的老伯被截查，其袋中有文宣旗幟，他向警員指「你都係被共產黨利用」，其後查身分證後獲放行，並指「佢哋都好講道理」。

【18:21】有多名防暴警在香港公園內戒備，並查看在場記者的証件，亦有防暴警在太古廣場外出口繼續截查市民。其間，一名女子被帶走。

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【18:05】中環一帶有大量警車停泊，多名防暴警戒備，多名青年在不同位置被截查，部份人被帶上警車。

【18:00】在滙豐總行外，有數名蒙面男子被防暴警截查。

【17:50】集會完結後，市民陸續離去，部分人向皇后像廣場方向前行，期間不斷高叫口號，有多名防暴警員在附近行人隧道口戒備。

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【17:48】集會人士開始離開，三名防暴警員一度在十字路口截查一名中年黑衣人，有人聚集指罵警員。警員其後釋放他，防暴警員也離開，在嘉年華會外圍駐守。

【17:45】大會宣佈集會結束。

【17:31】大會公布今日集會有3.6萬人參加。

【17:00】內地留學生Alex特意來港支持港人，他說，1月8日參加周梓樂及陳彥霖的紀念會，對其在大好青春年華喪失生命感悲痛，又認為市民有權利選擇自由的生活方式，並帶領台下集會人士高叫口號。

【16:50】香港眾志成員周庭表示，國際社會有助向港府施壓，但作為國際戰線一員，對於重要時刻因官司而無法離港感抱歉，她稱去年12月申請飛往日本演說及開記者會，但被法官拒絕批准。她相信仍有不少港人在日本聯絡不同界別，繼續宣揚港人理念。

【16:30】來自多個國家人士或移民海外港人，輪流在台上或透過影片發言，表示無法再做「港豬」，會與港人同行，期望「曾付出的手足能煲底相見」，「港人能成為香港真正主人」。

香港眾志秘書長黃之鋒表示，希望透過今年第一場集會推動天下制裁，對抗中央威權擴張，並希望台灣與本港有更多互動，他日港人也可自豪地選特首。

Amy（化名）持英國國旗現身，希望英國為前線抗爭者提供政治庇護。（勞敏儀攝） 【15:30】集會現場有近千人參與。Amy（化名）持英國國旗現身，她說希望以英國國民身份敦促英國政府就香港問題作回應，訴求包括為前線抗爭者提供政治庇護、實行英國版本的人權法案、推動BNO平權，讓下一代有選擇權利。她指昨日有示威者在英國駐港總領事館範圍被捕，直言「震驚及不可思議」，認為警察必須得到領事同意才能執法，希望英國總領事館回應。

部分出席集會人士持美國國旗。（勞敏儀攝）

【15:14】民間集會團隊發言人劉穎匡在集會前表示，今年將有立法會選舉，希望政府盡快回應五大訴求中的「實現真普選」，實現沒有功能組別、政治篩選的普選，否則希望國際社會對港府進行制裁，包括美國執行《香港人權及民主法案》。被問及今日集會能否和平進行，劉表示不反對通知書有效時間至下午6時，有足夠時間解散參與集會人士，也有過百名糾察，同時會與便衣警察緊密合作、保持溝通，稱若秩序失控，便衣警察也失職，有信心今日集會能和平進行。

有網民計劃集會後到英國領事館請願，他說是網民自發、不會干預，希望他們注意安全。對於下周日的大遊行，由中環遊行往銅鑼灣，仍未獲發不反對通知書，他形容對獲發的信心是「一半半」，近月發出的機會增加，但即使發出，也可能會被更改遊行路線，或被中止遊行，暫時未正式與警方商討遊行細節。

【15:00】集會開始，出席者同唱《願榮光歸香港》。除了美國旗，亦有參加者揮動英國國旗。