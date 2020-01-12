【賊王出獄】季炳雄本周六刑滿出獄將飛往紐約　飛虎隊戒備

「三大賊王」之一的季炳雄，於80至90年代涉嫌多次打劫珠寶金行，又涉在行劫時多次開槍。據了解，他將於本周六（18日）刑滿出獄。不過他並非香港居民，並無居港權，但反而持有有效美國護照，因此將會被送往機場，據悉他會乘搭飛機往美國紐約。由於季炳雄曾是重犯，警方將安排飛虎隊在往機場沿途戒備。 懲教署接受查詢時表示，為保障個人私隱，不會對個別在囚人士的個案作出回應。

季炳雄是當年被稱為省港旗兵的大賊之一。（網上圖片）

涉多次打劫 開槍駁火 警懸紅200萬緝捕

季炳雄於80年代偷渡來港，隨後涉多次打劫珠寶金行，於1980年至1983年間，他共涉11次犯罪記錄，亦曾被判入獄8次。在1994年，其集團涉嫌曾劫走中環金輪表行財物，逃至中環站與警方駁火，期間轟斃一名女途人。他及同黨過去亦試過被警員截查，其後開槍逃去。

2001年，季炳雄涉嫌再與同黨打劫鐘錶行，並曾經開槍。警方事後懸紅200萬元，又發出國際通緝令，形容他為「極度危險人物」。季其後一度逃亡加拿大及美國，其後回港時因被警方監聽其同黨電話而暴露行蹤。至2003年12月24日平安夜凌晨，20多名飛虎隊警員趁季炳雄熟睡，攻入油麻地渡船街文景樓一單位，拘捕季及其同黨，並撿獲大批軍火，其中一支黑星手槍經檢驗後，與轟警案檢獲的子彈吻合。季炳雄被捕後一度自稱美國公民，否認自己是季炳雄，警方其後憑指模確認其身份。

2005年高院裁定季無牌管有槍械彈藥和管有爆炸品等罪成，及於槍傷警員案中使用槍械意圖拒捕罪成，共判監24年。當時他首度提堂時，押送過程嚴密，大批警員身穿避彈衣，並手持霰彈槍，在法院門前站崗。

季炳雄於2005年2月在赤柱監獄服刑時，接受《星島日報》訪問時宣稱，其原名為關德榮。

季炳雄現時囚於赤柱監獄內。（資料圖片）

無香港身份證 持有效美國護照

季炳雄被判監24年，囚於赤柱監獄。在減扣三分一年期後，據了解，他將於本周六刑滿出獄。季炳雄並無香港居留權，一直是以偷渡者身份犯案，所以刑滿後不能如其他釋囚步出監獄，而是會被押解出境。

季炳雄早前申報持有美國護照，有關當局經過核實，確認護照。消息人士透露，過往並不知悉有關護照，否則在監禁他時，可有另外安排，不過仍未知道他如何取得美國護照。他將在本周六被押往機場，乘搭往美國紐約的航班。

不過考慮到季炳雄曾是重犯，因此懲教署、入境處及警方作出特別保安安排，包括會有飛虎隊沿途戒備。由於他已獲釋，回復自由身，因此本港執法部門人員不會陪同乘機。

「三大賊王」只餘季炳雄在生

有「一代賊王」之稱的葉繼歡因患有肺癌，於2017年在醫院病逝；而綽號「大富豪」的張子強，亦在內地判處槍決。至今只有季炳雄仍然在生，三人曾被喻為「三大賊王」。