【直播】政府擬撥款海洋公園106億　未來7年增20景點　劃7主題區

海洋公園連續虧損四年，早前向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書。 據商務及經濟發展局向立法會提交文件，當局擬向海洋公園提供「一次過資助」，涉款106.4億元，並推遲兩筆政府貸款還款期和豁免繳付利息，涉款24.66億元。而海洋公園則會於2023/24年度開始，至2026/27年度新增20個新景點，並將公園劃為七大主題區。 商務及經濟發展局局長邱騰華連同和海洋公園公司董事局主席孔令成，今日（13日）下午舉行記者會，介紹計劃」。 《香港01》將直播現場情況。

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料全年入場人次跌至330萬 無力還債

據當局提交文件，政府認為區內競爭激烈，海洋公園亦缺乏大型新設施，故入場人次連年下跌，加上去年下半年因反修例事件，7月至12月入場人次僅190萬，較2018年同期跌逾三成，形容「跌幅前所未有」，倘跌勢持續預料2018/19年度入人次將跌至330萬，較上一個年度下跌逾四成。

政府又提到，2019/20年度海洋公園料錄得現金赤字逾6億元，加上短期內須償還兩筆商業貸款達23億元，按現時財政狀況相信海洋公園已無力還債。而即使海洋公園已取得10億元備用循環貸款，但若果無法獲得任何額外財源，預計今年內耗盡現金結餘。

據文件披露，海洋公園於2018年委託顧問研究重新定位策略，並就全新定位策略定位計劃訂立發展綱領藍圖，當中建議海洋公園以歷險為主題，並以自然和保育為本的渡假勝地，包括善用園址的獨特海岸線、每個新景點都融入歷險和探索自然元素、為訪客締造「新奇好玩、個性化和充滿互動元素的遊樂體驗」、適合一家大小共聚天倫的遊樂體驗等。

部份主題區對外免費開放

計劃提出將公園劃為7個主題區，分別是「蔚藍海灣」，會以新的入口增加「水元素」令旅客有「遠離市區」感覺，並會新增「標誌性」機動遊戲、依山而建棧道，亦會有新建碼頭讓訪客用環保設計觀光船穿梭新海濱樂園和大樹灣。

另一個主題區為「海洋廣場」，日後會免費對外開放。而「叢林歷奇」會建造一個全天候空間提一系列「多元化及刺激」遊樂設施。至於「海角樂園」會在崖邊建造可以自主控制速度的全新過山車。「太平洋之端」則會新設一個沿崖而建的特色餐廳。「歷險谷」會新設依山而建的「狂野賽道」，適合小朋友親子競賽。最後一個主題區「探險家海岸」則會設置一個模仿天然環境的展館，展示海洋動物。

計劃亦建議引入觀景渡輪接載訪客往返深水灣及大樹灣園區，並興建一個1萬呎的教育中心，提供教學空間，並與教育機構合辦項目。

計劃中7個主題景點會於2023/24年度起分階段落成，並於2026/27年度完成全部計劃，當中涉及新增20個景點及設施，並會將逾10個現有景點「升級」或重新設定主題，亦會拆除部份舊景點，完成全部計劃後，海洋公園將有100個以上的景點。海洋公園亦預期，日後訪客人次可逐年提升，至2027/28年度的750萬。

耗資106.4億 政府埋單

據文件披露，推展計劃需耗資106.4億元，政府建議分兩部份協助海洋公園處理財務安排。其中，由於政府現時向海洋公園提供兩筆貸款，合共80.63億元，並於明年要還款，當局建議延長還款期年，並豁免利息，預計庫房收入減少24.66億元。

此外，政府亦尋求立法會財務委員會撥款，作為「一次過資助」，涉款106.4億元，除了可應付資本開支，亦可為海洋公園帶來利息收入，應付現金流需求。

商經局透露，曾考慮以貸款取代資助，但海洋公園無法保持其長遠財政穩健的情況下於合理時間內償還貸款，而還債亦會令海洋公園的競爭力下降，因為阻礙其使用提升設施的資源。

根據海洋公園2018/19年度的年報，截至2019年6月底，海洋公園錄得5.57億元的虧損，較2018年度的2.36億元增超過一倍。當中去年度的收入為17.34億元，較2018年度的16.86億元多，但經營成本同樣由13.49億元上升至15.43億元。

約15億元商業貸款 需要於明年償還

年報亦顯示，截至去年6月底，海洋公園的貸款高達50億元，當中36.77億元為政府附屬貸款、約15億元則為商業貸款。政府貸款的累積利息則約12.79億元。因此，連同貸款利息，海洋公園共需要償還約50億元給政府。根據年報，商業貸款於2021年到期，而當園方償還所有商業貸款後，需要支付利息予政府。