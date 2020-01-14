智庫：港人未意識氣候危機迫切性　僅16%指氣候變化最重要

全球氣候變化逼在眉睫，然而有智庫調查發現，港人仍未意識到氣候危機的迫切性。思匯政策研究所今日（14日）發表「公眾對氣候變化的認知和態度」民調報告，只有16%受訪者認為現時氣候變化比民生及健康問題更為重要，但有逾70%受訪者願意多付平均19%的電費，以增加可再生能源的使用比率。研究所就建議政府應制定更進取的減排目標，並加強與商業機構合作。

思匯政策研究所今日（14日）發表民調報告，指港人仍未意識到氣候危機的迫切性。（黃金棋攝）

思匯政策研究所委托香港民意研究所，於去年8月進行電話調查，訪問1,011名18歲以上香港居民；並於去年10月進行焦點小組調查，了解港人對氣候變化的理解。結果顯示，84%人覺得氣候變化在未來更明顯；有71%受訪者最關注氣候變化所帶來的溫度上升和更多極端天氣，另外27%受訪者擔心會造成財產損失。

調查亦詢問受訪者為減低碳排放所做的行動，有84%受訪者認為在過去一年經常有節約能源，79%人稱乘搭更多公共交通工具；而有28%受訪者指減少外遊次數，為最少人選擇的選項。

思匯政策研究所董事會成員Lisa Genasi認為，不少港人或認為氣候變化距離自己很遠，亦是國家之間的責任。因此研究所與世界資源研究所等組織，共同啟動「Hong Kong 2050 is now」項目，希望透過科學和政策研究分析，創造碳中和的集體願景。

研究所建議，政府應通過教育和宣傳，加強與非政府組織及不同利益團體合作，以提高公眾對氣候變化的認識和了解。研究所又指，政府應在循序漸進的政策支持下，讓香港在2050年前達致「碳中和」。