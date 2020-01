港大本月內或審理戴耀廷教席去留　師生校友質疑違反程序公義

港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案被判囚16個月,其後他就定罪及刑期提出上訴,獲准保釋候審。

港大校友關注組、港大學生會及教職員工會今日召開記者會指,據悉港大校方於去年成立探討充分解僱理由委員會(Committee of Enquiry into Possible Good Cause)處理,委員會將在今個月內開會,確認是否在戴耀廷完成上訴程序前,啟動審理解僱程序。

三個組織質疑港大做法違反程序公義,感到強烈憤慨,促請校方停止程序,並宣布明日(15日)中午在中環愛丁堡廣場發起集會抗議。