港大本月內或審理戴耀廷教席去留　師生校友質疑違反程序公義

港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案被判囚16個月，其後他就定罪及刑期提出上訴，獲准保釋候審。 港大校友關注組、港大學生會及教職員工會今日召開記者會指，據悉港大校方於去年成立探討充分解僱理由委員會（Committee of Enquiry into Possible Good Cause）處理，委員會將在今個月內開會，確認是否在戴耀廷完成上訴程序前，啟動審理解僱程序。 三個組織質疑港大做法違反程序公義，感到強烈憤慨，促請校方停止程序，並宣布明日（15日）中午在中環愛丁堡廣場發起集會抗議。

港大法律學院副教授、佔中發起人之一戴耀廷，去年四月被判串謀作出公眾妨擾罪、煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成，判囚16個月，其後戴不服定罪及刑期提出上訴，去年八月獲准保釋候審，上訴審訊則訂於今年2月24至26日。

左起：港大校委會委員李梓成、 港大校友關注組副召集人麥東榮 、港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗。（胡家欣攝）

外界一直關注戴耀廷的港大教席問題，立法會議員何君堯上周四第三度去信港大校委會主席李國章，要求校方盡快跟進事件，並革除戴耀廷教席。港大校友關注組去年5月曾在報章刊登逾千五人的聯署聲名，要求港大恪守公平原則處理戴耀廷去留。