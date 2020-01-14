假稱有黃子華棟篤笑門票出售　車房工認騙3名「連登仔」候判

車房技工涉於2年前在連登討論區，聲稱出售「黃子華棟篤笑2018」的門票，但技工收款後失聯，騙取3名「連登仔」共3100元，警方調查後更發現技工以友人銀行帳戶收取騙款。車房技工今（14日）於東區裁判法院承認以欺詐手段取得財產及欺詐共3罪。裁判官決定先為他索取背景報告及社會服務令報告再作判刑，案件押後至2月4日。

案情指，首兩名事主均於2018年4月24日，在連登討論區收到被告林偉滔（24歲）的訊息，被告稱有出售兩張黃子華棟篤笑2018門票，兩事主表示有意購買後，分別將750元及1550元透過銀行「過數」及Wechat支付予被告，但被告收款後失聯，二人於是報警。警方調查後發現，涉案的銀行戶口屬被告的中學同學。

收款後即刪除連登帳戶

第三名事主與被告亦在連登討論區認識，事主於2018年4月25日於該討論區發貼文，表示欲購買兩張黃子華棟篤笑2018門票，被告假稱可以1600元出售兩張門票予事主，事主及後將800元存入一個銀行帳戶後，被告便失聯，更刪除了他的連登帳戶及封鎖事主的Telegram。

警方調查後，聯絡了有關銀行帳戶的持有人，該人對事件毫不知情，並稱曾借戶口予被告出糧，又在該年4月某日按被告在戶口取出800元交予他。被告終在去年11月26日向警方自首。

案件編號：ESCC104/2020、WKCC67/2020