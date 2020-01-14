報案稱遭警輪姦少女委託律師行發聲明　促停止假冒發佈任何貼文

一名少女X早前報警，指於9月底遭幾名蒙面警員輪姦。警方確認有接獲案件，但指有多項證供「與現實有出入」。案件引起關注。 韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors）今晚（14日）在其Facebook專頁指，受報案少女X委託發聲明，指留意到近日社交媒體及論壇上有假稱由X小姐發佈的文章，令她感到十分憂心及苦惱，X小姐澄清自己從未為案件發表任何意見或發佈任何貼文，希望各界可以尊重她的私隱，停止假借她的名義，強調如果她希望就其案件有任何更新，只會透過韋智達律師行發放。

韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors）今晚（14日）在其Facebook專頁指，受報案少女X委託發聲明，促停止假冒她發佈任何貼文。（網頁截圖）

韋智達律師行受X小姐委託，澄清除在2019年11月11及27日透過律師行發表聲明外，X小姐從未為該宗警署強姦案發表任何意見或發佈任何貼文。聲明指，「X小姐看到下述冒認其身份，在其不知情、未有授權及未有其同意下以其名義發佈的貼文後感到十分憂心及苦惱」，並公開四條涉事網址。

聲明指，「X小姐感激香港人對她的支持，但希望各界可以尊重她的私隱，並請那些以其名義發佈貼文的人馬上停上他們的行為。」並重申，如果她希望就其案件發表任何更新，只會透過其完全信任及有信心的代表律師，即由韋智達律師行發放。