港大師生校友集會　 抗校方違程序公義擬啟動終止戴耀廷教席程序

港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案被判囚16個月，其後他獲准保釋，等候下月24日審訊。港大師生校友不滿在戴未完成上訴程序前，校方的「探討充分解僱理由委員會」擬於本月內啟動審理終止教席程序，質疑違反程序公義，今日中午在中環愛丁堡廣場舉行「全民力抗制度暴力，你我堅守程序公義」集會，促校方停止程序。

港大校友關注組、港大學生會及教職員工會今日中午在中環愛丁堡廣場舉行「全民力抗制度暴力，你我堅守程序公義」集會，現場有約二百人出席。

港大校友、前立法會議員吳靄儀上台發言時表示，港大在戴耀延完成判罪後，就展開審理終止教席程序，是違反程序公義。她指，港大作為一間高等學府，是追求自由與公義的地方，有責任向公眾、社會及師生就戴的教席，作出一個公道的處理及決定。她質疑，即使教職員犯法，道德上亦未必一定犯罪，認為校方在審理戴教席時，應考慮當時社會背景及其公民抗命的行動目的，而非懼怕政權，急於制裁戴的教席，「係咪要向學生發出訊息，教師越雷池半步，就要開除教席？」

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗發言時，校方將啟動終止戴耀延教席程序，但戴並非違反內部紀律守則，校方做法並無理據。他質疑校方受外部政治勢力影響，革除親建制派的「眼中釘」，若果當下不站出來阻止，恐怕日後會令校內發生更多不公義的事，被捕學生或不獲校方公平對待，「我哋需要係守護香港核心價值、擁抱自由、有風骨嘅學校！」港大學生會署理會長陳希朗表示，下星期將會在校園收集聯署，亦不排除在校內舉行遊行及集會，以聲援戴耀廷，同時向校方做法表達強烈不滿。