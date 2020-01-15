大學實驗室危險品被盜　李家超指無規定技術員必需無案底

反修例運動期間，中文大學、城市大學、理工大學有多宗具腐蝕性和易燃的危險品被盜案件，加上中大和理大被示威者佔領校，警方發現校內大量危險品，令外界關注大學儲存危險品的保安。 保安局局長李家超今（15日）回應立法會議員陳克勤提問時表示，政府已制定多項預防及應變措施，包括加強儲存危險品的保安、增聘保安人員及巡邏次數及在個別出入口採取管制措施等。不過他指出，不論中學或大學，現時並無法例或規則，限制學校聘請有刑事案底的人擔任實驗室工作人員，校方有責任作判斷。

警方在理大搜出逾3000枚汽油彈。（歐嘉樂攝／資料圖片）

李家超表示，警方在去年11月收到城大、中大及理大有多種具腐蝕性和易燃的危險品被盜案件。由於涉事大學需時點算被盜危險品，以及在校園良內尋回的物品，故現時未有實際損失數字。警方正調查相關案件，包括調查失物下落，暫未有人被捕。消防處亦主動與校方聯絡，檢討現時在大專院校儲存危險品的情況，提醒各院校要加強保安，如發現危險品被盜需即時報警。

就危險品被盜，各大專院校亦已加強儲存危險品的保安安排，大學亦已按實際需要，增聘保安人員及巡邏次數，並在個別出入口採取管制措施等，提升校園的整體保安水平，保障師生安全。惟陳克勤其後批評李家超「幾間大學唔見幾多化學品唔知、去咗邊又唔知，有冇人被拉都係冇嘅」，認為是社會安全隱患，但李家超則未有回應相關數字。

李家超指，不論中學或大學現行並無法例或規則，限制聘用有刑事案底的人為實驗室工作人員，惟他稱判斷一個人是否適合獲聘，為校方責任。（資料圖片）

中學方面，李家超指所有中學都需要按照實驗室安全相關的法例和指引，制定科學實驗室的安全管理措施。每所中學都需要設立安全管理機制，負責制定、處理和監察，與實驗室安全有關的措施和事項。李家超補充，教育局亦定期與教師、實驗室技術員舉辦專業培訓課程，另會透過視學及學校探訪，了解學校就實驗室安全的需要，並提供建議。

惟他強調，不論中學或大學，校方都有責任聘請合適人員，擔當所需工作，在聘用實驗室工作人員方面，校方有責任審視受僱人員，是否適合。他續指，現行並無法例或規則，限制學校聘用有刑事案底的人為實驗室工作人員，「判斷一個人是否適合獲聘，係學校的管理同自主範圍，學校會以負責任的態度同考慮，並作出決定」。

根據《危險品條例》295章，任何人在未持有有效牌照下，儲存、運送或使用任何超過括免量的危險品，即屬違法。李家超透露，消防處已加強巡查及跟進，去年6月至12月期間，消防處進行超過660次相關的主動巡查，除巡查五金店外，亦涵蓋各大專院校，汽車維修工場，以及過量儲存危險品的黑點，共發現10宗無牌儲存第五類危險品，即易燃液體個案，消防處亦正跟進相關檢控工作。

李家超補充指，警方亦在過去為超過25個重要的供電和水務的基礎設施，進行實地的保安勘察，提供保安建議，並重新審視各個保安措施的情況，兩所需力公司亦已因應風險評估，加強供電設施的保安措施，水務署亦加強設施的保安措施，並進行衡常的水質監察、派員到各水塘，視察生態環境，確保沒有出現異常。