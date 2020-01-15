市場推廣基金本月20日起接受申請　企業須現金承擔最少五成

2019年下半年本港受反修例風波衝突影響，多個大型展銷活動的參展商、買家入場人數減少。政府早前宣布優化中小企業市場推廣基金，並由本月20日起，每家中小企業的累計資助上限由40萬元增至80萬元，另中小企業可以申請高達核准政府資助額的75%作為首期撥款。商務及經濟發展局長邱騰華書面回覆立法會議員邵家輝表示，新措施將適用於在去年11月21日或以後完成的合資格推廣活動。

香港會議展覽中心容許展覽主辦機構在檔期許可下將活動延期、就佈展及拆展作彈性安排，以及放寛展覽場地規劃的限制等。（資料圖片）

邱騰華表示，就展覽活動而言，去年大部分在室內舉行的活動在展覽場地管理公司和主辦單位的周詳安排下得以順利進行。而大型展覽場地亦盡可能提供協助，並因應個別活動的情況作出特別安排，例如香港會議展覽中心容許展覽主辦機構在檔期許可下將活動延期、就佈展及拆展作彈性安排，以及放寛展覽場地規劃的限制等。

另外，中小企業可於推廣活動完結日後的60日內遞交市場推廣基金申請。由於有關倍增資助上限的新措施將於本月20日起實施，加上60日的遞交申請期，新措施將適用於在去年 11月 21日或以後完成的合資格推廣活動。邱騰華續言，首期撥款的上限定為核准政府資助額的75%。

而最高資助額佔核准開支總費用的百分比方面，邱騰華則表示政府最多資助個別項目總核准開支的50%，而企業須以現金形式承擔不少於該項目總核准開支的50%，以對等原則提供資助比例，確保公帑能使用得宜，不被濫用。