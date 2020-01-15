已婚警涉以假便箋探親密女線人　官裁脫罪　但也質疑藉公務探監

已婚男警與外籍女線人發展出親密關係，後來女線人被還押，男警涉用兩張假便箋，聲稱要向女線人索取情報，獲准以公務身份與女線人會面，並每次見面均逾一個多小時。後來有懲教署職員覺便箋有異，男警被控使用假文書罪。案件今(15日)在東區法院裁決，裁判官裁決時直言懷疑被告欲以公務身份與女線人見面，惟也認為被告若以取情報為由，取得上司簽署亦不難，而紀錄亦顯示被告確曾有取得過情報，故認為案件尚有疑點，舉證未達至毫無合理疑點的程度，裁被告罪名不成立。

被告張嘉諾被裁定兩項使用假文書的罪名均不成立。(李慧娜攝)

被告張嘉諾（43歲），否認於2017年1月11及25日，在大欖女懲教所內，使用及保管假的便箋，意圖使懲教職員接受為真文書。

裁判官指，本案關鍵在於兩張疑是假便箋的文件，是否由被告的上司，高級督察何惠文所簽署，而被告事發時是否相信有關簽名屬虛假。

官質疑被告藉公務探女線人

裁判官指，被告自辯時承認，他與該女線人接觸增加，二人發展出親密關係，對於被告稱在女線人還押後才向她收取情報的說法感奇怪，質疑被告是否藉公務去探望女線人。

紀錄顯示被告有取得情報

不過，裁判官稱被告探望的目的非本案重點。雖然被告上司何惠文供稱兩張涉案便箋均非她簽署，但有關被告與該女線人會面的調查報告中，卻有兩份紀錄顯示被告有匯報收集得的情報，惟何卻報告沒有印象。但該檔案一直由何保管，裁判官相信難以將文件偷放進檔案內。

上司對收集情報不太了解

裁判官認為何對收集情報一事不太了解。認為若被告以收集情報為由，要求何簽署便箋並不難，而何亦未曾拒簽署被告要求她簽署的便箋，質疑被告是否有需要不讓何簽署便箋。由於本案存在疑點，未能達致毫無合理疑點的舉證標準，故裁定被告罪名不成立。

其中兩次造訪超過100分鐘

案情指，涉案的女線人在2017年1月4日因一宗信用卡詐騙案，被還押至屯門大欖女懲教所等候聆訊，她於2月22日獲准保釋，11月16日違反保釋條件再次還押。

被告在同月11日到大欖女懲教所，向一級懲教助理馬麗莎呈上一張發出日期為2017年1月10日的便箋，要求以公事探訪形式探訪女線人。該便箋右下角顯示簽署人名字為張的上司何惠文，而名字上方有一個手寫簽名。被告與女線人該次會面了102分鐘。

被告於同月25日，2017年11月24日，再以公事為由探訪女線人，兩次會面分別進行106分鐘及71分鐘，惟馬覺便箋有異而報告了有關事件。

案件編號：ESCC1082/2019