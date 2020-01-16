打工仔進修語言能力　首選英語　揀選普通話比率跌

兩地商貿合作日益頻繁，普通話被視為職場重要的語言。不過，統計處發表的「香港的語言使用情況」專題數據顯示，2018年受訪的15至65歲就業人士中，有約兩成半人認為需要進修語言，當中有近八成人認為英語口語是工作上最有需要學習或進修，而㨂選進修普通話僅16.7%，對比3年前數據，更輕微下跌0.7個百分點。 有人力資源顧問認為，英文是全球最通用的言語，大部份公司依然較看重員工的英語能力，故對「打工仔」而言，英語的進修誘引較大，相比之下，不少員工認為無特別需要提升普通話能力，「講得到就得。」

統計處今日（15日）發表的「香港的語言使用情況」專題數據顯示，2018年15至65歲就業人士中，有近八成人認為英語口語是工作上最有需要學習或進修的語言。（資料圖片）

政府統計處於2018年3月至6月期間，進行了一項有關香港的語言使用情況的「主題性住戶統計調查」，搜集關於本港6至65歲人士使用中文和英文在口語及書寫的資料。

會進修打工仔比率跌

受訪的15至65歲就業人士，被問及會「否因工作需要，將會學習或進修廣州話、英語口語或普通話」，僅25.4%受訪者表示會進修或學習，比2015年下跌14.3個百分點。

在英語、普通話及廣州話三種口語中，有79.1%表示會進修的受訪者認為，英語是最需要學習或進修的口語，比2015年上升5.8個百分點；其次是普通話，僅16.7%人士認為最需要進修，比3年前輕微下跌0.7個百分點。至於廣東話，則有4.2%人士認為最需要進修，比3年前下跌5.1個百分點。

（統計處報告）

自評英語及普通話達良好水平以上人數有上升

另外，調查要求受訪的6至65歲人士，自評自己使用口語能力。自評普通話達非常好或良好的人，有28%，比2015年升3.3個百分點；自評英語口語達非常好或良好的人，有29%，比2015年升5.9個百分點。

人力顧問：大部份公司最重視英語能力 增進修誘引

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏認為，在職場上大部份公司仍然較重視英語能力，因為英文是全球最通用的言語，足以應對不同國籍客戶的商貿合作，加上各行各業如法律、工程、零售等，與客戶在文書或面對面交流上，均涉及商業溝通用語或專業術語，故「打工仔」對英語的進修誘引較大。

她認為，普通話相較之下進修誘因較低，原因是新一代員工在學時已學習普通話，或以普通話學習中文，他們認為已掌握普通話基本溝通能力，無需要再特別提升，就足以在職場應付，「講得到就得」。另外，她認為，在中港矛盾之下，有部份人會因討厭與內地而抗拒學習普通話。