【逃犯條例】又一城重開換白色圍欄　多處仍圍封　學生：似動物園

九龍塘又一城商場去年在反修例示威期間，於11月12日遭大肆破壞後，宣布關閉。經過逾兩個月維修後，今日（16日）早上7時終於重開。 商場內多個樓層的扶手電梯均以圍欄、膠布圍封仍未能使用，通往城大的「時光隧道」仍然封閉，場內多個被毀的玻璃圍欄，則改設白色鐵欄，行人通道明顯收窄。有學生笑言，行經商場感覺「似去咗動物園。」有顧客則希望商場不再再受破壞，「會少啲嚟，除非家人陪」。 商場保安透露，白色鐵欄僅屬臨時性質，日後會換回原本的玻璃圍欄。

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吉野家、Starbucks照常營業

又一城商場今早重開，記者現場所見，在約上午9時，有不少市民經連接港鐵的出口進入商場範圍，惟商場內近九成商舖仍未開閘，僅銀行及超級市場開門營業。至上午11時許，不少店舖及食肆陸續開閘，包括在反修例風波中，常被攻擊的吉野家，以及美心集團旗下Starbucks。

溜冰場未重開 「時光隧道」仍封閉

商場多個玻璃圍欄去年遭擊碎，今日已換成白色圍欄代替，惟加建後行人通道明顯收窄。多個樓層包括UG至L1層被破壞的扶手電梯，部分仍未能重開須以圍欄、膠布圍封，有工程人員在場維修，市民須暫時改以其他扶手電梯或樓梯。而多家曾遭縱火的店舖則回復正常營業，但溜冰場仍未開放，有職員在場清理積水。

至於通往城大、有「時光隧道」之稱的行人通道今日未能重開，有城大學生批評商場未有清晰指示，須繞道改用其他出入口上學，「唔可以行隧道係超唔方便。」該學生又指，商場現加設白色圍欄，整體感覺猶如「去咗動物園。」

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區內居民王女士以柺杖輔助出行，她表示，去年見證商場遭受大肆破壞，得悉今日重開特地前來購物。她指，商場內多條扶手電梯未能重開，令她不便，認為商場應待所有設施回復正常才重開較合適，但明白商舖希望趁農曆新年將至，恢復營業「做多啲生意」。

她又指，希望商場不會再受攻擊，稱「宜家會少啲嚟，除非家人陪。」

待社會氣氛平靜 會換回玻璃圍欄

商場保安透露，現時加設的白色圍欄屬臨時性質，待社會情況較為穩定後，便會改回原有的玻璃圍欄。保安又指，由於扶手電梯有大量玻璃碎捲入扶手帶，工程人員須確保取出所有玻璃碎，並待訂購的零件抵港後才更換，然後恢復開放設施。

商場保安續指，封閉逾兩個月期間均設出入口管制，讓相關店舖職員入內工作，現時重開希望不會再受破壞，場內亦已增聘人手加強保安。

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去年11月12日晚上，有大批穿黑衣的示威者進入九龍塘又一城商場，破壞多個樓層的扶手電梯並擊碎玻璃圍欄、部分店舖亦遭縱火以及聖誕樹被焚燒。又一城其後宣布須進行維修而關閉，至今日7時方重開。