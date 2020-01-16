劏房戶訴天花曾塌鐵皮　上樓仍無期：屋企煲湯都會畀鄰居投訴

政府早前承諾，會於三年內提供一萬個過渡性房屋，日前更稱已找到足夠土地達標，未來會再額外增加5000伙。 社區組織協會今日（16日）舉辦記者會，指不少基層人士仍然生活在水深火熱之間，有劏房戶哭訴，現正租住位於九樓的劏房，每次出入時都要「一湊二」，「前面抱大女，後面揹細女，一隻拎書包，右手拎奶粉或尿片，一層一層咁爬上去。」 此外，住屋環境更相當惡劣，試過天花板跌下鐵皮，女兒險受傷。她說，至今輪候公屋已三年半，仍然未知何時可上樓，希望政府能提供更多過渡性房屋。

有劏房戶表示，現正居於高層劏房，環境惡劣，期望政府能提供更多過渡屋。（王潔恩攝）

有劏房戶表示，因租金問題，她們一家搬進九樓劏房，單位被業主「一劏六」，每次出入前都要經過長長樓梯，更要「一湊二」。生活困苦，但月租仍要4500元，「前面抱大女，後面揹細女，一隻拎書包，右手拎奶粉或尿片，一層一層咁爬上去。」

屋內空間細 時常被投訴

她表示，屋內空間細，即使兩個女兒在家耍，但仍被鄰居投訴。她煲湯時，更被投訴「煙太大味」，要求她盡量不要晚上煮飯。她說，女兒時常望住窗邊，哭喊要到樓下公園玩樂，但每次都要「前抱後揹」落樓，令她被逼卻步，「每次見到佢咁，都覺得好心酸。」

天花板跌鐵皮 女兒險受傷

她說，劏房除了時常漏水，須經常擔心屋內漏電外，亦存在不少安全問題，「有次天花板跌咗三槐鐵皮落黎，咁啱阿女係下面，不過好彩無受傷⋯⋯我個陣抱住佢兩個人係到喊，如果阿女有咩事，我成世唔安樂。」

她說，至今排公屋三年半，希望政府能提供更多過渡性房屋，並能延長租住期。