【中一自行收生】反修例敢言校長沒損學校名氣　自行申請不減反增

中一自行分配學位今日（16日）截止，反修例風波令不少家長更關心學校在政治事件上的處理。 一向以敢言見稱、為教育界發聲的灣仔區聖公會鄧肇堅中學校長戴德正，過去數月曾遭網民批評，然而該校今年接獲的自行申請不跌反升；料競爭情況與往年相若，約18人爭一位。 另外，有上水區名校校長透露，今年接獲的自行申請較去年增加一成半，競爭情況略較去年激烈，平均9人爭一位。

中一自行分配學位今日（16日）截止。（資料圖片）

灣仔區的聖公會鄧肇堅中學，以敢言見稱的校長戴德正，多次在反修例事件期間為教育界發聲，指將矛頭指向教育界，是想找「代罪羔羊」；言論令網民對他意見兩極，然而中一自行收生階段的情況反映該校吸引力不減。

較去年多收16份表格

戴德正透露，該校今年收到約729份申請表，較去年微增16份，競爭情況與往年相若，平均18人爭一位。

上水地區名校申請增15% 校長：競爭較去年激烈

位於上水區的道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠表示，今日截止收表時，共獲得462份申請，較去年增加60多份，競爭由平均8人一位，升至9人一位。他形容對結果感到滿意，相信是學校的辦學得到家長認同。他透露，只要申請學生成績合乎「2A1B」的要求，就會進行面試，屆時再挑選適合的學生。

教育局今年推新措施，將於2020年3月31日通知「入圍學生」自行分配學額階段的結果，惟通知並非正式派位結果，只屬通知形式，正式派位結果將於2020年7月7日公布，屆時將一併公布自行分配及統一派位結果。

由於部分學生，會同時報考非參加派位的直資中學，若獲參加派位中學通知者，須在2020年4月7日下決定；若決定選讀自行分配的心儀學校，須向非參加派位的直資中學取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。

教育局今年推新措施，將於2020年3月31日通知「入圍學生」自行分配學額階段的結果，惟通知並非正式派位結果，只屬通知形式，正式派位結果將於2020年7月7日公布，屆時將一併公布自行分配及統一派位結果。

由於部分學生，會同時報考非參加派位的直資中學，若獲參加派位中學通知者，須在2020年4月7日下決定；若決定選讀自行分配的心儀學校，須向非參加派位的直資中學取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。