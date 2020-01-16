16歲少女報稱荃灣警署內遭強姦　鄧炳強：循誤導或假口供方向調查

投訴警察課去年10月22日接獲律師報案，指一名16歲少女於9月27日在荃灣警署內被強姦，隨即將個案交由新界南總區重案組調查。警務處處長鄧炳強今日（16日）出席中西區區議會會議，首次披露警方正處理一宗在警署內被強姦的指控，現正循誤導警務人員或提供假口供的方向調查。

警務處處長鄧炳強在1月16日出席中西區區議會會議，他被問到警署內強姦被捕人士事件。（歐嘉樂攝）

去年有律師到警署報案，指一名16歲少女在荃灣警署遭強姦。其後，警方發言人在去年11月9日回覆指，投訴警察課於10月22日收到一名律師代表報案，指其當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦。由於指控嚴重，警方隨即將個案交由新界南總區重案組調查。

警務處處長鄧炳強今日下午出席中西區區議會會議，被主席鄭麗琼問及事件，又指聞有被捕者遭送返內地。鄧炳強反駁，斥鄭麗琼的發問涉流言及假消息，強調沒有被捕者遭送返內地，此說法是無稽之談。他又批評，將浮屍及墜樓的個案都指向警方殺害更是無真憑實據，狠批是仇警的指控。

不過，少女報警稱在荃灣警署被強姦事件，鄧炳強則稱警方已展開調查，並正循「誤導警務人員或作假口供」方向調查，未有交代進一步詳情。