警務處新獲批3.19億元12月逾時工作津貼　6至12月累計12.69億元

反修例風波持續超過半年，社會及區議會持續跟進「警暴」問題，同時警方領取以億計逾時津貼亦備受爭議。保安局早前透露去年6月至11月警務處「逾時工作津貼」相關開支共約9.5億元。根據警方最新回覆，原來處方其後再追加並獲批約3.19億元撥款，則七個月「逾時工作津貼」總開支約12.69億元。

警方表示，截至去年12月31日，警務處已申請並獲批約3.19億元追加撥款，其餘正在處理中。（資料圖片 / 羅君豪攝）

在2019-20財政年度，警務處在分目000（運作開支）下獲撥款約202億元，用以支付警務處的薪金、津貼和其他運作開支。保安局早前表示，去年6月至11月間，警隊紀律部隊逾時工作津貼的總開支約為9.5億元，並會按需要依照既定程序申請追加撥款。

警方今日（16日）回覆指，截至去年12月31日，警務處已申請並獲批約3.19億元追加撥款，其餘正在處理中。換言之，警務處在去年6月至12月，逾時工作津貼總開支高達約12.69億元。至於警務處2019-20財政年度的修訂預算（包括紀律部隊逾時工作津貼的開支）仍在編製中，有關資料將在2月公布的2020-21財政年度預算案中反映。

▼反修例風波持續逾半年▼