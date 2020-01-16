警隊獲追加3.19億撥款　本年度運作開支大增至逾205億元

在2019-20財政年度，警務處運作開支共獲撥款約202億元，總撥款超過206億。據保安局最新回覆，表示警務處已申請並獲批約3.19億元追加撥款。據悉，數目用以覆蓋「超時工作津貼」，令警隊運作開支大增至逾205億。

警方表示，截至去年12月31日，警務處已申請並獲批約3.19億元追加撥款，其餘正在處理中。（資料圖片 / 羅君豪攝）

在2019-20財政年度之初，警務處至共獲撥款約202億元，用以支付警務處的薪金、津貼和其他運作開支，警務處總撥款更高達206.82億元。

據保安局最新回覆，財政司司長按照《公共財政條例》第8條轉授的權力，修改對涉及警務處核准開支預算，當中包括約3.19億元應付逾時工作津貼的實際開支，令警隊在今個財政年度，警務處運作開支撥款大增至約205億元。

至於警務處2019-20財政年度的修訂預算，包括紀律部隊逾時工作津貼的開支仍在編製中，有關資料將在2月公布的2020-21財政年度預算案中反映。

由於過去反修例運動期間，過萬名警員超時工作，保安局早前向立法會財務委員會表示，在去年6月至11月，警務處平均每人獲發8.6萬元「超時工作津貼」，相關開支總共約為9.5億元。

▼反修例風波持續逾半年▼