老翁脫喉死因聆訊　陪審團裁定死於自然

患哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，因氣促被送到屯門醫院，在深切治療部留院期間，疑因氣喉鬆脫一度心跳停頓。他兩日後再於短時間兩度換喉，最終不治。死因庭就此展開4日研訊，陪審團今（17日）退庭商議3小時後，裁定老翁死於自然。邱的家屬在聽取裁決後，在庭上抹淚。

死者邱名伴（終年74歲，下稱：邱）於2016年5月12日送往屯門醫院，14日疑因氣喉脫落而一度心臟停頓10分鐘，最終於同月16日凌晨不治。 5人陪審團今以4比1裁定，邱死於自然，因呼吸衰竭及哮喘發作而導致死亡。邱的家屬在聽到裁決後，不禁在庭上抹淚。

裁判官指結果未必是家屬期望 但可其他渠道繼續處理

陪審團並提出4項建議：深切治療部常備多種不同機制的降血壓藥供醫生選用；為哮喘、支氣管病等病人施用降血壓藥他貝拉樂，要先得另一位醫生同意；規定插喉時必須使用潮末二氧化碳監察儀；須為心臟停頓或受心肺復甦法搶救的病人，保存事前及事後每分鐘的醫療紀錄。

裁判官崔美霞感謝家屬的參與，並表示死因庭受其司法管轄權所限，未必會得出家屬期望的結果；但無論陪審團裁定死於自然或是死於不幸，家屬均可循其他渠道繼續處理事件。她強調死因庭只可就證據作出裁決，望家屬經研訊後對事件有更多了解。

「甩喉」期間心跳停頓10分鐘

邱因氣促而入院，之後被送往深切治療部隔離病房。惟同月14日出現「甩喉」事故，事故期間曾心跳停頓10分鐘。家屬一方質疑院方沒即時發現「甩喉」。而屯門醫院深切治療部主管及顧問醫生陳勁松則指，插喉會令氣管收縮，估計邱當晚感不舒服，因郁動身體，而接駁的位置「甩咗」，並指此情況常見。

至16日凌晨2時許， 醫護人員使用降血壓藥拉貝他樂，約1個多小時後停用。凌晨4時，邱因懷疑接駁喉管的的小球爆裂洩氣而換喉，其後情況不穩至心跳停頓。院方搶救並於12分鐘內再次換喉，最終至凌晨5時許宣告不治。驗屍報告指邱死於呼吸系統衰竭或哮喘發作。

專家指年資淺的醫生施用涉案降血壓藥「比較大膽」

於邱離世前一日接手的屯門醫院時任駐院醫生林棋煒指，因知悉邱曾心跳停頓，而拉貝他樂或會導致支氣管痙攣，遂將平日的劑量減半。他承認有另一更合適的藥物，惟當時情況緊急，來回藥房拿取費事，故未有採用。

家屬質疑林年資尚淺，需與上級商討用藥。而以專家證人身份作供的威爾斯親王醫院深切治療部顧問醫生葉曉怡稱，拉貝他樂會令氣管收窄，不應施用。葉認為年資淺的醫生施用該藥是「比較大膽」，但她同時稱施用劑量不大，按經驗看來並非直接致死的原因。

家屬質疑短時間兩度換喉

此外，家屬亦質疑短時間內兩度換喉，而陳勁松則解釋，拔出再插喉，不會增加對氣管的刺激。葉曉怡則認為，12分鐘內兩度換喉是可以避免的，因換喉有「插錯」的風險，亦會令死者氣管再收縮。

葉又表示，同類病人通常死於併發症死亡。她形容邱心臟突然停頓是「有啲難解釋」；如所有事宜沒有出錯，難以理解會得出此死因。她懷疑首次換喉時曾出錯，但沒有實際證據。

案件編號：CCDI-276/2016