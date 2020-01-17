天文台料年三十最高25度　或成歷來第三暖　年初一轉涼最低18度

農曆新年將至，天文台料今個新年清涼多雲，市民外出拜年要帶備雨傘。天文台預測，東北季候風會在未來2至3日持續影響廣東沿岸。隨著季候風緩和，下周中期廣東沿岸天氣漸轉溫暖潮濕，料下周五年三十（24日）市區最高氣溫達攝氏25度，或取代1897年紀錄，成為歷來第三熱的年三十。 然而天文台預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南，年初二（26日）市區最低氣溫僅得攝氏17度，市民外出要多添衣。

今年年三十最高氣溫達25度，或成為歷來第三熱的年三十。（資料圖片／梁鵬威攝）

近日天氣清涼，天文台指今日（17日）大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，吹和緩至清勁北至東北風。展望未來2、3日早上清涼，部份時間有陽光，下周中期漸轉溫暖潮濕。另外，天文台今日發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高。

天文台預測，明日（18日）短暫時間有陽光，氣溫介乎17至20度，上水、打鼓嶺等地區最低氣溫更只得14度；相對濕度為65%至85%。年三十天文台就料氣溫回升，部份時間有陽光，早晚沿岸有霧。氣溫介乎20至25度，相對濕度為75%至95%。

天文台預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南，新年期間會轉涼。（天文台網頁截圖）

據天文台紀錄顯示，由1884年有紀錄以來，最熱的年三十為1953年錄得的27.8度，去年年三十則為第二熱；而今年則有機會成為第三熱，取代1897年24.8度的紀錄，市民可「暖笠笠」地食團年飯。

下周六（25日）便是鼠年大年初一，天文台料天氣大致多雲，有幾陣雨，初時能見度較低。氣溫介乎18至21度，相對濕度為70%至95%。而年初二天氣則多雲，氣溫微跌至介乎17至20度，而相對濕度是70%至95%。俗語有云：「冬唔凍年凍」，翻查去年冬至氣溫介乎19.2度至22.8度，與今年新年氣溫相若，看來未必符合傳統說法。