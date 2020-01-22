【鼠年2020．年廿八】馬桶啡色污漬厚過手機　家務助理教你點清理

年廿八洗邋遢，不少家庭都會在新年前大掃除，並聘請家務助理幫忙，雖然今年市價到達130至150元一小時，然而並非輕易賺得。 究竟僱主家中有幾「邋遢」？有資深家務助理曾到村屋進行清潔，見到「爛衫、爛水樽、膠袋、煙頭、爛水桶」堆滿地下，房間「臭到死咁滯，帶兩個口罩」；而廁所馬桶的啡色污漬「仲厚過部手機好多」；廚房情況亦未見理想，未洗的碗碟擱着；房間亦成為螞蟻和曱甴的「樂園」。 清潔工作不簡單，《香港01》亦總結家務助理分享的清潔技巧，助你清潔廚房、玻璃窗和廁所。

阿池分享，若玻璃窗本身灰塵較多，可先用乾毛巾掃走灰塵。（侯彩琳攝）

家務助理市價每小時130至150元

不少人會在新年前「洗邋遢」，進行家居大掃除。資深家務助理歡姐指，元旦開始是大掃除的「旺季」，而今年市價為130元至150元每小時，一般僱主會要求清理廚房、廁所、窗口。每次清潔需約四至五小時，惟部分家庭一年只清潔一次，廚房、廁所都比較污糟，故最好同時聘請兩位家務助理進行清潔。

屋內堆滿廢物 馬桶污漬厚過手機

家務助理工作並不簡單，有時還需到「惡劣」環境工作。有11年經驗的家務助理阿池指，在去年12月曾與同事清潔一間「一世人無見過咁污糟」的村屋。

阿池形容，屋內堆滿廢物，包括「爛衫、爛水樽、膠袋、煙頭、爛水桶」；房間更成為曱甴、老鼠的溫床，「咩昆蟲都有，我都數唔到」；地板更有多處發霉，「黑色嘅、紅色嘅，乜都有嗮，每一處都發毛。」廁所的情況則更為惡劣，阿池激動地說：「馬桶尿漬好厚，啡色㗎，厚過部手機好多。」阿池甚至需用螺絲筆才能鏟走污漬。

阿池回憶，曾見過僱主家中廁所的啡色污漬更「厚過部手機好多」，圖片非文中所指的廁所。（GettyImages/視覺中國）

房間「臭到死」 要帶兩個口罩 家務助理清潔後無胃口

阿池指，當時一打開房門，已聞到刺鼻的臭味，「臭到死咁滯」，而同行同事本打算「臨陣退縮」，但最後兩人亦決定「死都死一次」繼續清潔。清潔時阿池帶著兩個口罩，依然聞到惡臭。最後，阿池和同事用四小時清潔，清出整整6大袋垃圾。完成後她亦難忘惡臭，連午餐亦沒有胃口吃，更將手套、衣服全部扔掉。

阿池回憶，曾在僱主房間中見到多隻曱甴。（資料圖片/杜潔心攝）

碗碟半年未洗 屋內成螞蟻曱甴溫床

擔任家務助理約17年的歡姐亦同樣有「難忘」回憶，她指曾有僱主有半年不在港，但將有食物殘渣的碗碟留在家中廚房，放了整整半年，已經「發晒毛」。而屋內更有螞蟻和曱甴，她一揭開地毯，就見到活生生曱甴在她面前飛起。歡姐亦要立即戴浴帽、口罩，才夠膽繼續清潔。

家務助理阿池分享清潔技巧：

清潔抽氣扇和抽油煙機： 可先將抽氣扇或抽油煙機油網拆下。若油漬較厚，可先用鏟子鏟走油漬。若油漬不太厚，可直接用梳打粉加熱水泡浸，待油漬去除後，再以百潔布擦乾淨。 清潔玻璃窗： 若玻璃窗本身灰塵較多，可先用乾毛巾掃走灰塵。其後準備一桶水，滴入兩滴洗潔精，再毛巾浸水擦玻璃。最後，再準備兩桶清水，以乾淨的毛巾浸清水抹玻璃兩次。 清走膠紙痕跡： 可先在有膠紙痕跡的位置噴上水，再用鏟子鏟走痕跡。若在玻璃上留下膠紙痕跡，便可直接將玻璃清潔劑噴在膠紙跡上，等候數分鐘後再抹走。 清潔瓷磚： 瓷磚間的縫隙往往堆積較多灰塵。可先將漂白水或清潔劑噴在瓷磚上，再用鋼絲球或掃把用力擦拭瓷磚，清走污漬後，再用濕毛巾擦拭瓷磚兩次。 清潔窗框及縫隙 ： 可用毛巾包著牙刷和筷子，再深入窗框和細縫處擦拭。 清潔馬桶： 可先將漂白水或潔廁靈倒入馬桶，「浸」著廁所一段時間後再清潔。若廁所內有較厚的污漬，可現用鏟子或螺絲批鏟走污漬。

上年下半年收入減少一成 盼新年社會和平

阿池指，她的月入一般為11,000至6,000元；然而去年8月至12月，受修例風波影響，有僱主擔心上班途中的安危，遂減少她的工作，以致收入較日常減少約一成。雖然收入減，但她直言：「我唔會怪藍絲，唔會怪黃絲，怪就怪政府，如果政府一早收手，班人唔會做到今時今日咁。」她又直言「希望香港人體諒呢班人。」

回顧2019年，阿池批評政府「完全無回應到市民，好失望」她期望新一年香港和平。