【直播】大埔中學生集會　已獲不反對通知書

自反修例示威衝突持續逾七個月，約7,000人被捕，當中四成為中學生及大學生。大埔中學生發言平台今晚（17日）發起「大埔中學生集會」，早前已獲警方發出不反對通知書。

1月17日，大埔中學生集會，已獲不反對通知書。（廖雁雄攝）

晚上6點10分，集會還未開始。露天劇場內有近百人聚集，他們是大多穿校服的中學生，但也有一些前來支持的家長。有四位大埔街坊亦出現在劇場內，她們表示過來支持學生，「想讓佢哋知道，我哋沒有離開過佢哋。」其中一位女士表示，見到警察無差別打學生感到心痛，元旦遊行被腰斬後，也感覺到如今「連和理非上街都無乜空間」，不過她表示只要可以出來表達訴求都會行出來。

集會於晚上6時35分開始，現場大約聚集了300人。活動一開始，全場起立默哀一分鐘。其後主辦方「大埔中學生發言平台」發表宣言，表示活動已經持續252日，但抗爭者仍然堅持「五大訴求」，他們希望借這個集會為大家打氣。

守護孩子的陳凱興首先進行分享，他指警暴一直貫穿其中，而且不僅限於肢體暴力，亦包括言語暴力。他表示在守護孩子行動中，見到很多警察用言語暴力侮辱示威者，「非常可恥」，包括稱呼被拘留的示威者為「犯」，稱這是違反基本法的。他認為警察通過羞辱、恐嚇手段，精神摧殘示威者，「這是政權的白色恐怖。」