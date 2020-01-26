【鼠年2020】司機爸爸缺席年飯通宵工作　每日僅見女兒一小時

農曆新年是一家人團圓的日子，惟有不少人在新年亦需緊守工作崗位，回家吃團年飯並不容易。通宵巴士司機李俊明多年的農曆新年，均在巴士中渡過，無法和家人團年，「多少有啲可惜」但能載著市民和家人團聚「都為佢哋開心」。 而今年家人特意將團年飯安排在年廿七，好讓他亦能出席，真正「齊齊整整」。 逾10年的通宵更工作，亦令李俊明缺乏陪伴女兒成長的時間，工作日能與女兒見面的時間，往往只有一小時。雖然無奈，但身為家中經濟支柱，他只好和女兒解釋，「爸爸無辦法，真係要養屋企！」面對新一年，李俊明笑言希望「人人都可以安居樂業，（社會）少啲怨氣，打工仔都搵到錢，人人有工開。」

城巴司機李俊明，擔任通宵更司機10年，因此缺乏陪伴女兒成長的時間。（侯彩琳攝）

「都想屋企人開開心心聚埋一齊，我諗每一個人都想。」在城巴任職通宵更司機的李俊明直言。雖然盼望新年能與家人團聚，但以往有5次的團年飯，他都因工作而無法和家人共享。今年年廿八至年初二，亦是他開工的日子，故家人特意將團年飯安排在年二十七，好讓他亦能出席，真正「齊齊整整」。

往年多次無法出席團年飯，令李俊明坦言「多少有啲可惜，但做得呢份工，食得鹹魚抵得渴」，除夕之夜駕駛巴士，看見乘客搭車回家團聚，「都為佢哋開心」。

工作日夜顛倒 每日僅見女兒一小時

通宵更薪金較日更高，故李俊明在10年前剛入職城巴時，便選擇負責通宵更，每晚六七點開工，凌晨五六點下班，工作逾十小時，生活「日夜顛倒」。他育有一名12歲的女兒，太太是家庭主婦，工作亦令他缺乏了陪伴女兒的時間，「個女放學返到嚟，我就嚟出門口，朝早返到屋企，個女又去返學」，工作日能夠見到女兒的時間，往往僅得一小時。

李俊明坦言，女兒雖然沒有向他表達不滿，但他深知女兒有因此「唔開心」，試過因他要上班而「唔睬我，唔聽我講嘢。」

李俊明希望新年「人人都可以安居樂業，（社會）少啲怨氣，打工仔都搵到錢，人人有工開。」（侯彩琳攝）

多次缺席女兒學校活動

李俊明憶述，女兒小學五、六年級時家教會旅行，基本上都沒去過，期時女兒曾抱怨：「有同學嘅爸爸都嚟」，讓他感到「有小小唔開心」。身為家中唯一的經濟支柱，李俊明只好和女兒解釋，「爸爸無辦法，真係要養屋企，可以搵多少少就盡量搵多少少。」

雖然無法常常陪伴女兒，但李俊明亦把握機會參與女兒成長。去年7月，他便特意調假參加女兒的小學畢業禮；畢業禮在下午舉行，當日他凌晨下班，休息三、四小時後，便出發前往畢業禮，為的就是見證女兒「一生人一次」的小學畢業禮。

人人都可以安居樂業，（社會）少啲怨氣，打工仔都搵到錢，人人有工開。 李俊明的新年願望

盼新年人人安居樂業 人人有工開

受修例風波影響，去年下半年本港發生多次示威衝突，交通運輸亦受影響。李俊明負責的巴士線路由機場去往市區，他指，去年八九月期間，多次在旺角、佐敦、中環遇上示威者堵塞道路，巴士時常改道，他亦要「臨場執生，保持鎮定」。

談及去年的示威衝突，李俊明認為「去到破壞嘅行為當然唔好，每個人都唔想見到」但反問「係咪因為政府多年來，施政有啲問題，係咪長年累月唔聽市民訴求，導致演變到宜家嘅衝突？」他又直言未來的社會屬於年輕人，「我哋係咪應該聽多啲佢哋嘅意見？」

至於新年願望，李俊明笑言希望「世界和平」，同時「人人都可以安居樂業，（社會）少啲怨氣，打工仔都搵到錢，人人有工開。」