「從小眾角度看法治」研討會　發掘香港社會制度的不公

香港平權計劃發言人Billy R Leung、平等機會委員會主席朱敏健、立法會議員張超雄等人，於今日（17日）出席由香港教育大學亞洲及政策研究學系與Justice Centre Hong Kong 合辦的「從小眾角度看法治」專題討論會，透過集思廣益，正視香港不公及社會排斥。

在討論會中，張超雄首先分享以私人條例草案為小眾發聲的經驗。他建議將妄顧兒童和老人列入刑事法，希望藉此引伸「兒童權利公約」保護兒童，成立機制要求社工發現個案後，必須上報警方處理。他又指出，香港的安老環境惡劣，政府訂立標準規管安老院的面積，因此在立法會上提出私人條例草案。

然而他表示，這些草案永遠凍結在立法會，因《基本法》第74條規定議員不得提出對公共開支、政治體制或政府運作造成任何實質影響的條例草案，大大限制議員的權限。儘管如此，他希望利用議員的身份為小眾表達聲音，引起社會大眾的討論。現行政策下，特殊學生的離校年齡定於18歲，但是在司法覆核後，政府也不再阻止他們繼續接受教育。

Billy R Leung曾於2004年12月申請司法覆核，指現有法例條文針對男同性戀者的合法性行為年齡，定得較異性戀者高，剝削他們進行性行為的自由，使他難以與情侶建立長久關係。雖然法庭宣布勝訴，但政府直至2013年才向立法會提交文件修改法例條文。

他指出政府長期以來不喜歡立法，亦不願保護弱勢社群。小眾需要運用自己僅有的資源去挑戰龐大的體制，政府卻花費大筆金錢，聘請價格高昂的律師處理訴訟。然而，他對大眾支持同性戀者平權感到安慰，認為社會的聲音正是刮政府的一巴掌。

朱敏健：先推動同性戀者的基本權利

平機會主席朱敏健在會中解釋，他並非反對同性戀者的婚姻平權，只是不願花費精力在不可能的任務。他表示，同性戀者平權可分為三個層次，最底層為基本的人權，如工作權利、教育權利等；第二層是影響到社會大眾的權利；第三層才是婚姻平權。

他指出，平機會曾於2016年舉行公眾諮詢獲得65個建議，最後政府只接納當中8個，包括女性在工作場餵哺母乳的權利。該政治中立的議題直至近日，才能插隊往條例草案委員會討論。因此他認為應先推動同性戀者的基本權利，再循序漸進至婚姻平權，才是合理的策略。