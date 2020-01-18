【賊王出獄．直擊】季炳雄出獄被遞解出境　警方遣送乘小巴往機場

「三大賊王」之一的季炳雄，於80至90年代涉嫌多次打劫珠寶金行，於2005年被高等法院裁定無牌管有槍械彈藥和管有爆炸品等罪成，判囚24年。在減扣三分一年期後，他今日（18日）刑滿出獄。

據了解，他並無居港權，但持有有效美國護照，故此他會被遞解出境，送往機場乘搭飛機前往美國紐約。由於季曾是極度重犯，警方將安排飛虎隊在往機場沿途戒備。

《香港01》正直播季炳雄今早出獄情況。早上6時50分，交通警由赤柱監獄出車，正進行封路措施，以安排接載季炳雄離開的車隊出行。至7時45分，他乘坐28座小巴離開監獄，將前往機場。