【小一統一派位】基層家長住過渡房屋進名校網　卻憂女兒壓力大

2020/21學年小一統一派位今日一連兩日接受申請，教育局預計約29,133人參加統一派位，較去年同期增加約400人。名校林立的九龍城41校網，早上9時已有30多位家長在派位中心外等候。有排首位的家長指，去年由深水埗劏房搬入樂善堂過渡房屋，可選報41名校網，不過她擔心傳統名校讀書壓力大，故為女兒選報華德學校。不過，另有家長為博入名校，特意花多一倍租金，搬入九龍塘私樓，又將月花過萬栽培兒子體藝及學術能力。

基層家長劉太去年搬入九龍城的過渡性房屋，但她未有選報傳統名校，因擔心讀書壓力大，影響女兒學習的自信心。（劉貳龍攝）

九龍城41 校網的統一派位中心今日早9上9時半開始接受申請，排首位的劉太提早半小時到達中心外等候。劉太表示，過去一直居於深水埗劏房，去年成功搬入位於九龍城的樂善堂過渡性房屋。她指，留意到住所位於名校網，不過，她未有選報傳統名校，因為擔心讀書壓力大，會打擊女兒的自信心，影響學習成長。她指，首志願選報華德學校，認為教學具特色，且女兒心儀學校。她指，為培養小朋友興趣，亦有安排女兒在深水埗上英文補習班及畫畫班，每月約花700多元。

1月18日，小一統一派位，大批家長排隊。（劉貳龍攝）

月花逾萬元學溜冰游水打鼓補習 「反抗咪cut晒佢」

家長譚太為兒子首選喇沙小學，認為學術氣氛濃厚，而且校風好，「嗰度嘅男仔都好乖。」不過，她直言，喇沙學位競爭激烈，估計僅一半機會能入讀，「唔得都冇辦法」。她已為兒子報考四間私校，目前已獲一間取錄。

她指，兩年前因住屋需要，加上41校網名校選擇多，故特意由長沙灣搬入畢架山，每月租金由約兩萬元，升多一倍至約四萬元。為栽培兒子升讀名校，她指，每月花6,000至7,000元，安排兒子學溜冰、游泳及打鼓；三月起，打算每月花多4000元，聘請私人補習老師，每星期三堂，增強兒子學術能力。

她指，不會強迫兒子接受安排，「如果佢真係好反抗，咪cut晒所有嘢，佢接受咪可以。唔鍾意（唔會迫佢），細路仔好易有心理問題，到時要睇心理醫生仲貴！」她指，兒子暫時對安排無意見，「畀咩佢就要咩。」

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有家長重視品德教育 無特意裝備小朋友

另一位家長朱先生表示，心儀瑪利諾修院學校，知道學校重視多才多藝的學生，故每月花5,000至6,000元，安排女兒上普通話、英文班、游泳班等，為升學積極裝備。從事銷售行業的他坦言，興趣班的開支負擔不輕，但為女兒未來，值得投資。

另一位，柏太同樣首選瑪利諾，認為學校校風好，歷史悠久，適合女兒就讀。她指，女兒已獲兩間私校取錄，不過，自己較為進取，希望可以博入瑪利諾，但指自己無特意裝備女兒，反而較重視品德教育，「平時教佢要有禮貌。」