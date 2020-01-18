【鼠年2020】黄埔年宵申請紅磡碼頭空地被拒移師商場　檔主批打壓

農曆新年將至，政府今年罕有地取消年宵乾貨區，民間自發舉行多區「和你宵」活動，當中以黃埔區年宵檔期最長，原訂由今日（18日）至下周五晚。然而，運輸署早前以書面通知，以公眾安全考慮拒絕借用紅磡碼頭旁的土地，部分檔主遂轉到九號水產續辦市集。 市集由今日開始，有檔主批評政府決定是政治打壓，不應審查產品有否具政治色彩，有檔主對政府決定感失望，認為是浪費了現存的公共空間，亦有檔主收到商場「溫馨提示」，要「自我審查」出售物品。

維園年宵今日開鑼，多區民間自發舉辦的年宵市場亦開始舉辦。當中黄埔區的市集便於早上11時30分率先「啟市」，記者現場所見，有十多檔攤檔，出售各式各樣產品，包括衣服、涼果零食、護膚產品、汽球、自家製書法產品等。當中，亦有攤檔進行義賣，收益不扣成本撥捐，幫助前線、被捕人士。

「習字為常」新年限定店檔主李小姐認為，政府決定無疑是政治打壓，「覺得你唔同立場咪趕盡殺絕，我賣啲咩其實唔關佢事，只要唔犯法就得，產品有冇政治色彩佢都唔應該審查，係我本身嘅自由。」她指，店鋪主要出售手繪本地創作產品，並因應鼠年創作出一系列與老鼠有關的產品。她透露，商場期望盡量沒有政治色彩的產品，為免為主辦方帶來麻煩，故店鋪亦盡量配合

「習字為常」新年限定店檔主李小姐認為，政府決定無疑是政治打壓。（黄詠榆攝）

基督教協基會黃埔綜合青少年服務中心亦有到場擺檔，出售頭飾、手工皂、吊飾等。中心主任鄭先生指，政府向外公布決定基於公眾安全理由，不敢斷言是否政治打壓，但坦言對決定感失望。他續指，現場所見擺檔只是一般乾貨，一向年宵市場出現的貨品，而非含政黨訊息產品。他提到，原申請的場地巴士總站已丟空很久，現時只淪為違泊一帶，十分浪費，「呢區街坊最近都要去到旺角，如果有一個（市集）係近嘅會好受歡迎。」

基督教協基會黃埔綜合青少年服務中心主任鄭先生認為，政府決定浪費了現存的公共空間。（黄詠榆攝）

街坊何先生行逛不足半小時，便花費300多元購入多樣產品，當中不少與反修例運動有關。他認為，政府不批場地的原因完全是「政治打壓」，勉勵港人只能在逆境抗爭，今日刻意來逛市場，順道支持擺年宵的攤檔。對於今年政府年宵只設濕貨不設乾貨，以往年年都有逛年宵習慣的他表示「唔會行」，形容政府做法很「垃圾」。