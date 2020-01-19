【1.19．直播】皇后像廣場多人聚集要求警開路　雙方對峙

民間集會團隊原定今日（19日）舉辦「天下制裁」遊行，由中環遊行至銅鑼灣，惟遭警方反對，上訴亦被駁回，只向遮打花園集會發不反對通知書，料於下午3時開始。 團體發言人劉頴匡表示，集會將以流水式進行，預料參與人數眾多。而下午近1時起，港鐵中環站內已有多名防暴警員在巡視戒備，並不時截查市民。而水炮車及銳武裝甲車則於金鐘戒備。 《香港01》將直擊現場情況。

【17:13】中環港鐵站外、近皇后像廣場，有防暴警推前，並撞跌記者，有記者跌倒在地上。

【17:05】中環站內不少市民呼籲在場人士乘車離開，現時仍然平靜。

【17:05】金鐘巴士總站內，防暴警員舉起黃旗及藍旗。現場聚集示威者陸續散去。

【17:05】一批市民拒絕乘搭港鐵，擠塞在皇后像廣場附近港鐵出入口，並要求警方開路。防暴警其後增援，要求在場人士立即往港鐵方向離開，否則會進行拘捕，後果自負。

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【17:01】防暴警察在終審法院帶走一名青年，亦拒絕一老伯往皇后像廣場方向離開，數十名速龍成員在遮打花園巡視一圈後離開，一架水炮車及一架一銳武裝甲車在遮打花園外戒備。

【17:00】防暴警在高等法院對出、金鐘巴士總站附近舉起黃旗。

【16:59】水炮車及鋭武裝甲車現於花園道戒備。

【16:55】本來在遮打道佈防的速龍小隊成員撤退，有速龍成員於遮打花園撕去集會文宣海報，市民見狀回罵，速龍作勢舉起胡椒噴霧。

【16:55】港鐵金鐘站B出口外有逾百名示威者聚集，有數十名防暴警員戒備。示威者批評無法離開金鐘，高呼「我有權搭巴士」。

【16:48】警務處警察公共關係科再發稿，要求集會參加者前往中環及金鐘乘坐港鐵離開，又稱因應現場暴力情況，警方正使用最低所需武力，包括施放催淚煙，驅散及拘捕違法者。

【16:45】有警員突然進入終審法院附近戒備，現場有大批記者追訪，大批市民即跑入中環站J1岀口離開，情況非常混亂

【16:40】警務處警察公共關係科發稿，稱因應現場的暴力情況，警方已要求主辦單位中止在中環遮打花園的集會，並呼籲參加者往金鐘方向乘坐公共交通工具離開。

他們又指，警員在中環遮打花園附近一帶進行截查工作期間，在德輔道中被人包圍及投擲水樽等雜物，又有人以鐵欄、雪糕筒設路障及傘陣，堵塞德輔道中及雪廠街一帶，並在馬路上投擲磚頭，又指有人投擲漆彈，並塗污遮打花園附近大廈的外牆。

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【16:39】中環有速龍小隊警員於遮打道制服一名年長男子，警員曾放胡椒噴霧，被拘長者頭破血流。警其在場放催淚彈，該長者亦「硬食」。

【16:37】水炮車及裝甲車在德輔道中戒備，警員在裝甲車車頂上舉槍。

【16:35】大批速龍小隊成員出動，驅散在場人士。

【16:34】有便衣警員疑似於長江中心外被「私了」毆打，頭破血流。防暴警為他們治療。據現場消息，他們先於遮打花園集會內被發現身份，其後被追打至長江中心外。

【16:33】水炮車現駛至德輔道中附近。

【16:29】有速龍小隊成員在中環驅趕在場示威者，現場一度施放催淚彈。

【16:24】長江集團中心外、銀行街，有防暴警察與示威者組成的傘陣對峙。

【16:24】警方要求在中環的集會腰斬。

【16:23】中環匯豐附近，有示威者正掘磚。

【16:22】水炮車在高院外戒備，有警員開咪要求在場人士上回行人路，否則使用武力。

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【16:15】防暴警員曾於金鐘道高院外出示黃旗，指現人士或正在犯法，水炮車在場戒備。集會人士已行至金鐘力寶中心外。

【16:13】集會人士正往金鐘方向出發，在中環，有黑衣人破壞雪廠街交通燈，而附近亦有人設置路障。

【16:10】特區政府在集會未完結之際已發聲明回應集會，政府發言人稱明白市民對普選的訴求，而社會必須清楚理解，經普選產生的行政長官不單要向香港特別行政區負責，亦要由中央人民政府任命，需要向中央人民政府負責。

發言人亦就部分集會人士要求外國政府干涉香港事務及實施「制裁」表示極度遺憾，強調外國政府、議會或組織在香港政制發展事宜上毫無角色，不應透過任何評論或措施，試圖影響或介入香港就相關事宜的討論。

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【16:08】在集會現場，劉頴匡表示，由於現場人數眾多，呼籲在場人士向金鐘站離開，讓其他人士進入。

【16:07】有示威者於德輔道中設傘陣，與警員對峙，有人將紙皮、欄杆等雜物設置路障。警員開咪稱他們可能已違法《公安條例》。

【16:04】有示威者在中國建設銀行大廈外噴漆，並寫上「光復香港」、「報仇」及「五大訴求、決一不可」等口號。

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【15:57】警方截查一名男子期間，有人向警員掟水樽，並曾疑似投擲漆彈，再有一批防暴警向前衝，並制服一名男子，該名男子雙手被繫上索帶，防暴警員一度向圍觀者施放胡椒噴霧，並帶走該男子。

【15:55】在中環德輔道中，有防暴警制服了一名黑衣人，將他按在地上，現場圍觀市民與警員口角。警員手持胡椒噴劑及警棍驅趕現場人士。

【15:51】遮打花園外近昃臣道，有示威者正拆除欄杆。

【15:43】警方於facebook專頁表示，今日下午中環遮打花園有公眾活動，為公眾安全起見，在中環附近一帶進行截查，並在4名男子身上，搜獲鎚仔、士巴拿、伸縮棍、噴漆、手套等物品，他們涉嫌藏有攻擊性武器、或藏有工具可作非法用途被捕。

警方指，會繼續在中環遮打花園一帶加強巡邏及截查工作，確保公眾活動能夠順利及安全地進行。另外，警方呼籲公眾活動的參與者留意自身安全，密切留意警方發佈的消息。

而警察公共關係科督察鄒昊亨曾在警方Facebook直播，呼籲市民參加集會時必須要注意自身安全，又稱警方已在中環及金鐘一帶加強巡邏，並拘捕了至少4人，當中有人持有士巴拿、伸縮棍等，擔心「有心人」會使用武器製做混亂，又重申今次不反對通知書又批准集會，呼籲市民不要遊行。

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【15:42】遮打道已聚滿人群，人潮接近畢打街。

【15:21】主辦方表示，收到康文署及警方要求，參加者應避免逗留在上層簷蓬上。

【15:15】集會邀請一名意大利歌唱家獻唱。

【15:05】在中環站內，另一接近遮打花園的K出口，原本戒備的防暴警察已撤退，現時主要由港鐵職員維持秩序。

【15:03】集會正式開始，劉頴匡表示，要譴責警方反對今日的遊行，故今日就以參與人數「反對你嘅反對」，他強調今日要「塞爆」中環，「塞爆中環，正式啟動」。劉頴匡又指，今日活動的主題是「立即民主政改，否則全面制裁」，他希望由2020年起的集會，大家不再是僅參加遊行或集會，而是要反抗。同時他呼籲現在收看直播人士應該馬上岀來參與集會。

【14:57】中環集會場地附近的商場歷山大廈，保安員用膠紙貼封自動門空隙。

【14:50】大批參與集會的市民陸續循中環站J出口進入遮打花園，廿多名防暴警察在場戒備。

【14:45】舉辦集會的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，遮打花園現場已「接近爆滿」，預料場地最多可容3萬人。對於警方在集會前截查記者及參與者，他對事件強烈譴責，批評警方打壓集會自由及採訪自由。他又指，警方早前反對今日遊行，最終令今日集會場地爆滿、人流無法散去，強調一切混亂都是由警方做成。

【14:25】在金鐘道，一輛水炮車及一輛銳武裝甲車停泊戒備。據《立場新聞》道，有警員在高等法院對開金鐘道，要求記《立場》記者拿出身份證，又要求他鏡頭移開或放底，否則會使用適當武力，後來警員疑似搶走他的手機，記者多次出言制止。就畫面所見，他的鏡頭一度被手掩蓋，鏡頭前情況混亂，後來直播被中斷。

《香港01》記者其後到場，得悉《立場》記者已獲放行。

【14:18】港鐵中環站內，數名長者苦口婆心要求防暴警察不要蒙面，又勸說「點解要打細路」，有長者一度激動啜泣。

【14:16】J出口方向，再有黑衫男子被警員截查。

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【14:00】在集會開始前一小時，已有逾百名市民提早到遮打花園現場，有市民自製宣傳單、貼紙、襟章等派發，亦有人發起「和你寫」，讓市民為在囚示威者寫新年賀卡，有長者指「盡量寫鼓勵說話」，又指今日集會合法，警察沒有理由干擾，亦對大批防暴警高調巡邏感無耐。有團體亦在現場售賣美國旗胸針，稱賺取組織營運經費，同時「感謝」美國通過《香港人權與民主法案》。

【14:02】在中環站內，再有穿黑衫、戴口罩男子遭截查，檢查其隨身物品，其後獲放行。男子遭搜查期間，有市民圍觀，有防暴警察與市民口角，稱如遇有「有破壞要捉住」、「唔好再話黑唔黑警」。

【14:00】遮打花園已有約300人聚集，部分人手持美國、英國等國旗。

【13:57】在中環站，再多一名年輕男子遭搜身截查，另剛才兩女子被警員登記資料後已放行。

【13:55】在中環環球大廈天橋下，一名年輕人被截查，背包中搜出面罩及防彈板等物品，他雙手已被綁上索帶。有市民在天橋上圍觀，被警員趕離。

【13:45】港鐵中環站L出口貼出告示，表示該出口已關閉。

數名防暴警察前往該方向，記者見狀亦離遠跟隨觀察。未幾，有防暴警察趨前向記者喝斥「你做咩嘢？」並要求截查記者身份證。該防暴警察稱，警方在該出口「有行動」，又指斥記者「鬼鬼祟祟」、「行吓又停吓」，又稱擔心同事安危。記者向對方解釋正在工作，亦表明無「近距離」貼近防暴警察。

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【13:35】警員於遮打花園對面的滙豐銀行總行外，截查數名戴口罩青年，登記資料後放行。

【13:25】有兩名年輕男子於k出口遭防暴警察截查，抄錄個人資料後獲放行。

【13:20】該名青年期後未有被捕自行離去。

【13:07】有一名青年在遮打花園見防暴警察便逃跑，期間被多名警員追截，十多名防暴進入遮打花園，引起現場人士不滿；青年被搜出防毒面罩、手套、頭盔、望遠鏡等，大批市民不滿，斥責警察無理。

【13:04】十多名蒙面防暴警察於港鐵中環站K出口內戒備。

【12:56】 近20名蒙面防暴警持圓盾在中環站內巡視