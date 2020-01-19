【1.19．直播】防暴警中環站內截查多人　水炮車金鐘戒備

民間集會團隊原定今日（19日）舉辦「天下制裁」遊行，由中環遊行至銅鑼灣，惟遭警方反對，上訴亦被駁回，只向遮打花園集會發不反對通知書，料於下午3時開始。 團體發言人劉頴匡表示，集會將以流水式進行，預料參與人數眾多。而下午近1時起，港鐵中環站內已有多名防暴警員在巡視戒備，並不時截查市民。而水炮車及銳武裝甲車則於金鐘戒備。 《香港01》將直擊現場情況。

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【15:21】主辦方表示，收到康文署及警方要求，參加者應避免逗留在上層簷蓬上。

【15:15】集會邀請一名意大利歌唱家獻唱。

【15:05】在中環站內，另一接近遮打花園的K出口，原本戒備的防暴警察已撤退，現時主要由港鐵職員維持秩序。

【15:03】集會正式開始，劉頴匡表示，要譴責警方反對今日的遊行，故今日就以參與人數「反對你嘅反對」，他強調今日要「塞爆」中環，「塞爆中環，正式啟動」。劉頴匡又指，今日活動的主題是「立即民主政改，否則全面制裁」，他希望由2020年起的集會，大家不再是僅參加遊行或集會，而是要反抗。同時他呼籲現在收看直播人士應該馬上岀來參與集會。

【14:57】中環集會場地附近的商場歷山大廈，保安員用膠紙貼封自動門空隙。

【14:50】大批參與集會的市民陸續循中環站J出口進入遮打花園，廿多名防暴警察在場戒備。

【14:45】舉辦集會的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，遮打花園現場已「接近爆滿」，預料場地最多可容3萬人。對於警方在集會前截查記者及參與者，他對事件強烈譴責，批評警方打壓集會自由及採訪自由。他又指，警方早前反對今日遊行，最終令今日集會場地爆滿、人流無法散去，強調一切混亂都是由警方做成。

【14:25】在金鐘道，一輛水炮車及一輛銳武裝甲車停泊戒備。據《立場新聞》道，有警員在高等法院對開金鐘道，要求記《立場》記者拿出身份證，又要求他鏡頭移開或放底，否則會使用適當武力，後來警員疑似搶走他的手機，記者多次出言制止。就畫面所見，他的鏡頭一度被手掩蓋，鏡頭前情況混亂，後來直播被中斷。

《香港01》記者其後到場，得悉《立場》記者已獲放行。

【14:18】港鐵中環站內，數名長者苦口婆心要求防暴警察不要蒙面，又勸說「點解要打細路」，有長者一度激動啜泣。

【14:16】J出口方向，再有黑衫男子被警員截查。

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【14:00】在集會開始前一小時，已有逾百名市民提早到遮打花園現場，有市民自製宣傳單、貼紙、襟章等派發，亦有人發起「和你寫」，讓市民為在囚示威者寫新年賀卡，有長者指「盡量寫鼓勵說話」，又指今日集會合法，警察沒有理由干擾，亦對大批防暴警高調巡邏感無耐。有團體亦在現場售賣美國旗胸針，稱賺取組織營運經費，同時「感謝」美國通過《香港人權與民主法案》。

【14:02】在中環站內，再有穿黑衫、戴口罩男子遭截查，檢查其隨身物品，其後獲放行。男子遭搜查期間，有市民圍觀，有防暴警察與市民口角，稱如遇有「有破壞要捉住」、「唔好再話黑唔黑警」。

【14:00】遮打花園已有約300人聚集，部分人手持美國、英國等國旗。

【13:57】在中環站，再多一名年輕男子遭搜身截查，另剛才兩女子被警員登記資料後已放行。

【13:55】在中環環球大廈天橋下，一名年輕人被截查，背包中搜出面罩及防彈板等物品，他雙手已被綁上索帶。有市民在天橋上圍觀，被警員趕離。

【13:45】港鐵中環站L出口貼出告示，表示該出口已關閉。

數名防暴警察前往該方向，記者見狀亦離遠跟隨觀察。未幾，有防暴警察趨前向記者喝斥「你做咩嘢？」並要求截查記者身份證。該防暴警察稱，警方在該出口「有行動」，又指斥記者「鬼鬼祟祟」、「行吓又停吓」，又稱擔心同事安危。記者向對方解釋正在工作，亦表明無「近距離」貼近防暴警察。

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【13:35】警員於遮打花園對面的滙豐銀行總行外，截查數名戴口罩青年，登記資料後放行。

【13:25】有兩名年輕男子於k出口遭防暴警察截查，抄錄個人資料後獲放行。

【13:20】該名青年期後未有被捕自行離去。

【13:07】有一名青年在遮打花園見防暴警察便逃跑，期間被多名警員追截，十多名防暴進入遮打花園，引起現場人士不滿；青年被搜出防毒面罩、手套、頭盔、望遠鏡等，大批市民不滿，斥責警察無理。

【13:04】十多名蒙面防暴警察於港鐵中環站K出口內戒備。

【12:56】 近20名蒙面防暴警持圓盾在中環站內巡視