機場去年客運量按年跌4.2%　12月內地、東南亞客運量跌幅顯著

香港機場管理局今日（19日）公布，香港國際機場去年的客運量達7,150萬人次，飛機起降量超過41萬架次。與前年相比，機場的客運量及飛機起降量分別減少4.2%及1.9%，整體貨運量則減少6.1%至480萬公噸。其中去年12月的客運量繼續受訪港旅遊表現疲弱影響，以往來中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。

香港機場管理局今日（19日）公布，香港國際機場去年的客運量達7,150萬人次，飛機起降量超過41萬架次。與前年相比，機場的客運量及飛機起降量分別減少4.2%及1.9%，整體貨運量則同比減少6.1%至480萬公噸。（資料圖片）

機管局表示，香港國際機場廣闊的航空網絡於年內持續擴展，已新增17個航點，包括北京大興國際機場、博爾格阿拉伯、多佛切斯沃德、唐卡斯特、古瓦哈提、合肥、伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場、揭陽、納閩島、長崎、新潟、富國島、龍目島、下地島、揚州、葉卡捷琳堡及銀川。

去年12月的客運量繼續受訪港旅遊表現疲弱影響，於月內以往來中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。然而，轉機／過境旅客及香港居民外遊人數均錄得強勁增長，分別同比增加14%及9%。於去年12月，香港國際機場的飛機起降量為3.39萬架次，同比減少8.4%，客運量下降 12.5% 至570萬人次。

另外，貨運量亦較前年12月輕微下降1%至44.3萬公噸。出口貨運量於去年12月同比增加3%，惟進口及轉口貨運表現仍然疲弱。在主要貿易地區中，出口至歐洲、印度及日本的貨運量升幅最為明顯。

機管局表示，一號客運大樓擴建部分於去年啟用，東大堂美食廣場亦完成翻新，而一號客運大樓提升項目仍會繼續進行。（資料圖片）

機管局指，儘管營商環境充滿挑戰，香港國際機場去年亦贏得多個獎項，包括在「2019 年 TTG 旅遊大獎」中再度榮登「旅遊名人堂」，亦在《Air Cargo News》舉辦的「年度貨運航空公司大獎」中獲頒發「2019 年貨機樞紐」獎，以及獲 Skytrax 頒發「全球最佳餐飲機場」殊榮。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機管局會繼續提升機場設施，為旅客提供更優質的機場體驗。其中一號客運大樓擴建部分於去年啟用，東大堂美食廣場亦完成翻新，而一號客運大樓提升項目仍會繼續進行，包括美化登機閘口，天際走廊及四號停車場擴建部分亦快將啟用。