員佐級協會林志偉指主辦方可辨認警民關係組人員　批評破壞互信

反修例風波持續逾7個月，爆發連串警民衝突，昨日（19日）舉行的「天下制裁」集會中，有警民關係組警員要求主辦方中止集會，惟未出示委任證而被質疑身份，最終更被部分示威者打至頭破血流。 警察隊員佐級協會主席林志偉今日（20日）向會員發信，表示警民關係組負責與主辦方聯繫，認為主辦單位可辨認，甚至認識相關人員，批評主辦方質疑相關警員身份，挑動集會人士情緒，令警員受襲。他批評，主辦方破壞與警民關係組的互相，「視誠信於無物」。

其中一名受襲警民關係組警員，是中區警民關係主任。他最初是代表警方到集會大台，要求主辦方就無法控制秩序，中止集會。（資料圖片／羅家晴攝）

民間集會團體昨日於遮打花園舉行「天下制裁」集會，獲得不反對通知書。不過下午約4時，遮打花園附近爆發警民衝突，警民關係組警員於是向主辦方劉頴匡等人要求中止集會，不過劉表示對方未有出示委任證，質疑其身份，之後有示威者以磚頭、木棍等襲擊警民關係組警員。劉頴匡事後表示，如警員願意即時出示委任證，會宣告終止集會，但對方在引來群眾圍觀後方出示。

林志偉今日以「暴力與和平」為題向會員發信。他表示，警民關係組人員一直於集會遊行中扮演重要角色，包括按主辦方要求，提供協助及提出建議，並與對方保持聯繫，因此人員會到集會場地附近，主辦人士應能夠辨認，甚至認識相關人員。

他不點名批評劉頴匡，指主辦方單方面破壞與警民關係組間的互信「視誠信於無物」，向集會人士指警民關係組人員身份成疑，挑動情緒，令有關人員受襲。

劉頴匡表示，如警員願意出示證件，會宣告終止集會。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林志偉又表示，希望「和理非」認清「和平集會」的本質，稱「暴徒」在號稱和平集會的主辦人和大台前襲擊協助集會的警員，直言：「停上污衊『和平』這個詞語」。