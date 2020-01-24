【2020鼠年】黃夏蕙透露戰衣造型　上頭炷香無懼遇示威舉藍旗

每年年三十晚均有大批信眾，在黃大仙廟外排隊爭上「頭炷香」。當中「頭炷香」常客，藝人黃夏蕙維妙維妙的生肖造型，更是每年焦點。不過近日武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，「夏蕙BB」坦言屆時也會視乎情況，考慮戴口罩上香。而一向敢言的她，亦指去年看到不少年輕人，因示威而受傷感到痛心，但不擔心今年年三十晚會因有示威而被指非法集結，因「黃大仙會保佑大家」。她又冀新一年社會各界也能平平安安，「和平是福」。至於屆時會以甚麼造型現身，即點擊影片觀看更多。

雖然近日有指黃夏蕙仍猶疑，今年會否盛裝出席，親身上頭炷香，不過夏蕙則一一否認。她指早已預備一套米奇老鼠服飾，加上特別妝容，「應該認唔出我」。不過最近武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，黃夏蕙亦坦言屆時也會視乎情況，考慮戴口罩上香，派揮春時亦有特別叮囑市民，注意身體健康。

藝人黃夏蕙到黃大仙廟大派揮春，特別叮嚀市民要注意健康。(楊榮飛攝)

談到去年豬年，黃夏蕙指相信大家也過得不太開心，對有年輕人在示威期間受傷更是痛心，因年輕人是未來的主人翁，希望他們能「努力為國家、為家庭、為自己做多點好事。」至於對網民發起在新年期間的各種示威活動，黃夏蕙則指不擔心年三十上頭炷香時，會被指非法集結，因自己過去數十年也是如常上香，相信「黃大仙會保佑大家」。

黃夏蕙指不擔心年三十上頭炷香時，會遇上示威活動，被指非法集結。(楊榮飛攝)