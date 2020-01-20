為長俸與政打官司15年　退休男認企圖在政府部門縱火　稱原想自焚

七旬退休男護士，因長俸問題與政府打官司15年，帶同天拿水及火機，到中環律政中心擲出裝有天拿水的玻璃瓶及火機，幸未起火。他被控企圖縱火罪，今（20日）在區域法院認罪。其律師求情時指，被告因長期官司壓力，令他精神出問題，又指被告原準備自焚，並未想傷及他人，而這事後，他已獲發23萬長俸。法官把案押後至2月10日，以為被告索取2份精神科報告才判刑。

被告鄭容根承認在2018年7月在中環的律政中心企圖縱火。(資料圖片)

被告鄭根容（75歲），承認一項罔顧生命是否會受到危害而企圖縱火罪，指他於2018年7月31日在中環律政中心東座6樓接待處，無合法辯解而用火損壞及意圖損壞屬於律政中心內的財產。

原準備在律師面前自焚

辯方求情指，被告從2003年起一直就長俸事宜與政府「打官司」，並因官司壓力出現精神問題，事發時本打算找負責有關官司的律師，並在她面前自焚，被告的行為並非針對任何人，只想針對自己。

事件後獲發約23萬長俸

辯方續指，事件後2個月政府同意向被告發放部份長俸，金額約23萬元，故此有關官司已了結，被告重犯機會極低，望法庭考慮到被告還押期間一直接受治療，情況已轉穩定，現只想與家人團聚，予以輕判。

被告把玻璃瓶擲向接待處

案情指，被告於2018年7月31日到中環律政中心聲稱要交文件，獲保安帶至東翼6樓接待處後，突然從背包中拿出一個載有透明液體的玻璃瓶，並擲向接待處，玻璃瓶內的液體四濺，接待處職員聞到天拿水味。

火機掉在地上幸未起火

被告接著點燃火機並稱想死，在旁的保安立即制止被告，被告手中的火機掉在地上，所幸沒令接待處起火，案件報警處理。被告警誡下指，事發時有聲音叫他去死，他承認事發時打算帶同天拿水及火機到律政中心自殺。

案件編號：DCCC1011/2018