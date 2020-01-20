調查：六成兒童欠缺學習空間　團體倡聆聽兒童聲音

關注學童發展權利聯席有關《2019兒童身心健康成長及社區生活問卷調查》發現，有六成兒童欠缺適合溫習或做功課的空間、接近六成兒童無法負擔興趣及補習班等，認為政府缺乏幫助基層兒童的措施，應設立渠道吸納兒童的聲音。

關注學童發展權利聯席調查發現有六成兒童欠缺適合溫習或做功課的空間、接近六成兒童無法負擔興趣及補習班等，認為政府缺乏幫助基層兒童的措施，應設立渠道吸納兒童的聲音。 （歐陽德浩攝）

關注學童發展權利聯席於2019年11月至12月，就兒童身心健康成長及社區生活，進行問卷調查，問卷成功訪問240位家長，整體受訪者的家庭每月平均入息為13,462元；主要從飲食、服裝、消閒物品、學習資源等九方面，調查家長在以上類別的重要程度及負擔能力。

近四成受訪兒童欠缺替換衣服

調查結果中，有接近四成受訪兒童欠缺替換衣服、六成兒童欠缺適合溫習或做功課的空間、接近六成兒童無法負擔興趣及補習班。團體建議政府整合學生資助制度及在職家庭津貼門檻、設立兒童醫療券等，以幫助基層家庭滿足兒童需要。

張女士在會上一度情緒激動，為未來的生活感到擔憂。（歐陽德浩攝）

張女士：丈夫失業 女兒屙血未能就醫

街坊張女士為家庭主婦，養育兩名分別三歲和一歲半的兒女。家庭支柱的丈夫已失業半年，只偶爾接到維修中央空調的散工，憑微薄的薪水維持一家四口的生活，異常艱難。張女士透露，三歲的女兒已感冒數月，一直在價格較為親民的賽馬會診所就醫，但身體並無好轉之餘，更發現女兒咳至肺部受損，以及大便出血。然而家境困難，無力付費看私家醫生，只能在聯合醫院專科排期至三月。

此外，她在會中指出現時香港失業率高企，丈夫向朋友查詢工作，才發現身邊的人都處於失業。她更嗚咽表示：「唔知關唔關示威事，如果同示威有關，我要遣責政府搞到個今時今日民生咁樣，大家都咁淒涼！」