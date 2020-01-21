【武漢肺炎・最新疫情】袁國勇：或進入第三波　家庭及醫院傳播

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至1月21日下午6時，內地共298宗確診個案，昨日新增77例，武漢死亡人數增加2人至6人，今日新增浙江省5個確診個案，疫情範圍包括湖北、廣東、北京、上海、浙江。泰國、日本及韓國均錄得確診個案。 本港暫未有確診個案。 世界衛生組織在今日（21日）下午公布，認為新型冠狀病毒可能變成持續人傳人。

【18:40】香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇及衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生，傍晚6時會見新聞界。袁國勇表示，按照疫情圖表，新型冠狀病毒起初有散發性病例，絕大部份與華南海鮮批發市場有關，很可能由動物傳到人類；然後進入第二波，接近一半病人圍繞華南海鮮批發市場一帶區域，部份病人在其他區域出現；現時可能進入第三波，家庭成員之間及醫院的傳播開始出現。他表示最擔心出現社區大爆發，會引起類似沙士的情況；趁現在未完全進入第三波，希望有足夠防疫措施預防此情況發生。他又認為，現時疫情未有失控。

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最新疫情發展

【18:30】內地鐵路部門公布，因應武漢市衛生防疫工作的部署，由即時起至本月24日在車站、12306網站等各渠道，已購買武漢出發和到達的各班次列車火車票的旅客，自願改變出行而需退票，均不收取退票手續費。

【18:08】截至今日晚上6時，台灣錄得首宗病例，患者為一名50歲女台商，她在武漢工作，在返台灣時主動報知機場檢疫人員，目前被隔離治療。天津市首度錄得病例，新增2宗確診病例，累計內地共298宗確診個案，連同台灣個案，兩岸累計共299宗。

【17:42】武漢市長接受中央廣播電視總台訪問時表示，昨日武漢新增2例死亡個案，武漢死亡人數增至6人。

【17:35】浙江呈報首宗確診個案

據浙江衛健委消息，1月21日，國家衛生健康委確認浙江省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

患者為男性，46歲，長期居住武漢市。 1月3日自武漢自駕前往溫州，1月4日出現發熱症狀遂就診，於1月17日在溫州定點醫院進行隔離治療。經省疾控中心檢測，患者標本呈新型冠狀病毒核酸陽性。 1月20日，標本送至中國疾控中心進行病毒核酸复核檢測，結果為陽性。 1月21日，經國家衛生健康委疫情領導小組下設的診斷組專家評估確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者病情穩定，其密切接觸者均在醫學觀察中。

除首例確診病例外，經省診斷專家組確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例，其中：杭州1例、溫州2例、舟山1例、台州1例。所有病例均有武漢居住史、旅行史和密切接觸史。目前5名患者病情穩定，對88名密切接觸者實施醫學觀察，目前未發現發熱等呼吸道相關症狀。

【17:22】國家專家組成員、北大醫院醫生王廣發，確診感染新型冠狀病毒。《香港01》記者曾致電查詢，但他沒有接聽電話。

【16:52】1月20日新增77人確診

2020年1月20日0-24時，國家衛生健康委收到國內3省（區、市）報告新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例77例（湖北省72例，上海市2例，北京市3例）；9省（區、市）報告新增疑似病例27例（廣東省4例，四川省1例，雲南省1例，上海市7例，浙江省10例，安徽省1例，海南省1例，貴州省1例，寧夏回族自治區1例）。

截至1月20日24時，國家衛生健康委收到國內4省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例291例（湖北省270例，北京市5例，廣東省14例，上海市2例）；14省（區、市）累計報告疑似病例54例（湖北省11例，廣東省7例，四川省3例，雲南省1例，上海市7例，廣西壯族自治區1例，山東省1例，吉林省1例，安徽省1例，浙江省16例，江西省2例，海南省1例，貴州省1例，寧夏回族自治區1例）。

收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。

目前追踪到密切接觸者1739人，已解除醫學觀察817人，尚有922人正在接受醫學觀察。

1月21日，國家專家組組長鍾南山、廣東省疾控中心傳染病所所長何劍鋒，出席廣東省新聞辦記者會。

【16:46】鍾南山：新型冠狀病毒目前已明確是人傳人，在武漢、廣東可得到證實。在武漢，醫務人員、病人之間出現了相互傳染，有兩個家庭出現家庭成員間互相傳染。病毒經呼吸道傳播，影響距離不是很遠，但是病毒有可能粘在飛沫上。因此要對病人進行隔離，不要讓他接觸他人。目前，廣東已採取有效隔離措施，在珠海和深圳都有家人被傳染的情況，但沒有聽說又傳染別人。如果有第二代傳染，病毒很快就擴散。17年前的SARS，就是因為沒有很好地控制傳播。在人群中，病毒會有逐漸適應過程，當年有動物傳人、人傳動物的相互作用。特別是超級傳播者，那是個大問題。前天我去了武漢，下午又去了北京，參加最高級別防控電視電話會議。因為現在已經出現人傳人，所以患者要嚴格隔離，對密切接觸者追踪，這環節一定要抓好，就不會像SARS那樣傳播，這個做法是很正確的。要做到戰略前移，新型病毒目前沒有有效的針對性藥物。

【16:15】國家衛健委副主任李斌，明早10時在北京見記者。

【16:10】廣東省新聞辦召開記者會，公布疫情和防疫情況，內地傳媒並無直播，只有文字更新。廣東省副省長、黨組成員張光軍現場介紹，截至1月21日15時，廣東省共報告確診病例14例，其中深圳9例，珠海3例，湛江和惠州各1例，均收治在當地定點醫療機構隔離治療，數字與20日公布的一樣，並無增加。目前，14例確診病例中，12例有武漢居住或旅行史，2例與患者有家庭密切接觸史。其中，男性9例、女性5例；60歲以上9例，35-51歲4例，10歲兒童1例；危重2例，重症4例，無死亡病例。

【16:00】截至今天下午4時，內地已公布219宗確診個案；其中武漢4人死亡，15名醫務人員感染；廣東4城市共14人確診；北京5人確診，上海2人確診。另有16宗懷疑個案，包括上海4宗，浙江省5宗，四川省2宗，山東、廣西、雲南、貴州和遼寧各1宗。

【14:30】世界衛生組織（WHO）西太平洋區域在Twitter公布，基於最新的情況，2019新型冠狀病毒的傳播度可能已由早前的「有限度人傳人」（limited human-to-human）說法，變成可能「持續人傳人」（there may now be sustained human-to-human transmission）。世衛又稱，有醫護人員染病的現象，證明確實有人傳人的出現。

【13:50】食物及衞生局局長陳肇始今日在社交平台發帖文，透露今天到了其中一間指定診所視察，該診所是「九龍灣健康中心普通科門診診所」。

In addition, info about newly reported #nCoV2019 infections suggests there may now be sustained human-to-human transmission. But more information and analysis are needed on this new virus to understand the full extent of human-to-human transmission and other important details. — World Health Organization Western Pacific (@WHOWPRO) January 21, 2020

【13:30】澳門特區政府今日舉行記者會，社會文化司司長歐陽瑜宣布，成立新型冠狀病毒感染應變協調中心，所有武漢到澳門航班，防疫人員將會登機量體溫。

【12:30】港大醫學院召開記者會，醫學院院長梁卓偉表示，根據數學模型估算，武漢或至少逾1300確診病例。

【12:15】港大微生物物學系講座教授袁國勇，是國家專家組成員，日前曾到武漢了解當地情況，他指出武漢已成為新型冠狀病毒肺炎的「疫區」，認為如非必要不應前往當地。他又擔心醫院擠迫，一旦有確診個案將「好大件事」。

【12:00】《香港01》記者發現，即日起至2月中，武漢上車南下至香港西九龍的高鐵疑全部停售車票，港鐵售票網顯示「沒有相關班次」。

【11:00】中共中央政法委撰文，表示誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人。

【10:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良出席港台節目時指，新型冠狀病毒或已經適應人傳人，預料農曆新年前確診個案會增加很多，廣東省的升幅會較為明顯。

武漢再多1死 15醫護確診 成都青島現疑似病例

「2019年新型冠狀病毒」引發的肺炎個案，最早於中國湖北省武漢市發現，繼而擴至其他地方。截至今年1月21日早上8時，武漢市公布共錄得198宗確診個案，其中136宗個案均在1月18日及19日由武漢市衞健委公布。武漢的確診個案中有4人死亡，169人仍然留醫，當中35人屬重症，9人屬危重症。而武漢市內共有15名醫護人員確診，另外有1名醫護人員則為疑似病例；16名患者中有一人病情嚴重，其餘情況穩定，全都已接受隔離治療。

另外在北京錄得5宗個案，上海錄得2宗；廣東省昨晚新增13宗確診個案，當中與香港一河之隔的深圳新增8宗，共9宗；珠海錄得3宗，是一家三口確診，疑為父母乘高鐵探望傳染女兒；湛江及惠州各1宗，全省共14宗。而四川成都和山東青島分別發現疑似病例，患者均來自武漢，檢測結果呈陽性，目前被隔離治療，並等待覆核結果。

中國工程院院士鍾南山，擔任國家衛健委高級別專家組組長，他明確表示武漢肺炎疫情已經出現人傳人，病源相信來自野味，但不知道是哪種動物，呼籲沒有特殊的情況不要去武漢。

1月20日，武漢市內的醫院，醫務人員嚴密戒備。武漢已有15名醫務人員感染。（路透社）

海外疫情方面，泰國有2宗確診，韓國（南韓）有1宗，均是從武漢到當地的遊客確診。日本錄得的1宗確診，是一名居日本的中國籍男子到過武漢探親，返日後確診。

本港截至1月20日早上8時，未有確診新型病毒肺炎個案。

國家衛生健康委周二（21日）決定將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，而世界衛生組織將於周三（22日）討論是否將疫情定性為國際公共衛生緊急事件。

香港應對新疫症措施

本港就懷疑個案擴大申報準則

港府自1月8日起修訂法例，強制要求醫管局及衞生署呈報與武漢肺炎相關的懷疑個案，至1月20日再擴大呈報準則，若有發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎的病人，病發前14日曾到湖北省、或內地醫院，或曾與新病毒肺炎確診者有密切接觸，均屬需呈報個案。倘有人拒絕隔離治療或屬違法，最高罰款5,000元及入獄半年。

1.要求武漢乘飛機抵港旅客填寫健康申報

衞生署1月21日起，要求武漢抵港航班乘客填寫健康申報表，若旅客符合呈報準將被強制守介到公立醫院隔離治療，拒填表或屬違法，最高罰款5,000元及入獄半年。

2.加強口岸體溫檢測

衞生署在各口岸設紅外線體溫檢測，旅客體溫超過攝氏35.5度，儀器會發出警示。署方亦為每日兩班武漢抵港高鐵列車乘客，以手提方式量度體溫。

3.公立醫院設隔離病床、指定診所應對

公立醫院現有480張負氣壓隔離病床可使用，倘有需要可調動約1,400張隔離病床應對疫症，而若本港有確診個案，醫管局考慮於7個聯網各設一間指定診所，處理武漢肺炎相關個案的病人，以減低交叉感染的風險。

新冠狀病毒源頭未明

內地當局於1月12日向世界衞生組織分享新型冠狀病毒基因圖譜，各地實驗室可製作快速測試以加快找出確診病人，在基因圖譜公開之後的一周內，國內確診個案數目以倍數增加，香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌估計，由於新測試技術可令各地醫院有能力找出病人，預期確診個案包括海外的個案將持續增加。

國家衞生健康委員會於1月19日表示，仍未能確定病毒源頭。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，新病毒屬Beta類冠狀病毒，與沙士病毒近八成相似，最接近的是浙江省舟山蝙蝠帶有、與沙士類似的冠狀病毒。他估計病毒從蝙蝠傳至活野味，再傳染至人類。

翻查浙江省衞健委的通報，1月17日起先後錄至少5宗懷疑患新肺炎個案，當中包括來自舟山的個案，全部病人需接受隔離治療。

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世衞確認病毒「有限度人傳人」

世衞於1月19日確認，2019新型冠狀病毒屬「有限度人傳人」。按目前內地公布的有限資料，武漢市其中兩宗個案屬家庭群組，在華南海鮮市場工作的男病人先發病，其妻子無到過市場，但5日後同樣發病。而按衞生防護中心引述內地資訊稱，首41宗確診個案僅七成到過該濕市場，有病人報稱無到過該市場。

中大專家許樹昌認為，反映病毒已走出該市場，料武漢市多地已受感染；香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，數據顯示武漢有具規模的社區爆發，人傳人的效率比世衞所言或許更高，當局需再調查清楚。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，第二輪傳播已經發生，香港出現確診個案只是遲早的事，他提醒市民應注意個人衛生。

管軼教授（前排左）與研究團隊在2015年發現沙特駱駝中同時流行三種冠狀病毒其中變種MERS是韓國「新沙士」爆發的罪魁禍首。（香港大學網站）

春運、農曆新年殺到 專家憂疫情進一步擴大

每年臨近新春，內地的總春運客流量數以億計，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅擔憂，大批乘客長時間在同一個空間（如火車、飛機）有密切接觸，或增病毒傳播風險。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼教授預期，春運肯定會令疫情進一步擴大，若有病人到處走或令情況失控。在應對沙士（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）疫情擔任重要角色的他提及，現時病情發展與SARS相似，當年亦是於新年前錄得首宗確診個案。他指SARS當年主要爆發地區在北京、廣州及香港三個城市，疫症影響「沒到頂」，不能排除今次疫情可能比SARS期間更嚴重，「病人到處走的話，我們完全失控了。」

不過管軼稱，港府已掌握病毒基因資訊，亦有相應防疫措施，最重要有懷疑個案一定要做檢查並馬上隔離，以防止香港「再一次淪陷」。