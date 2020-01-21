【武漢肺炎】確診病例破200　廣東四城市失守　一文看清最新疫情

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至1月20日晚上8時許，內地各地已錄得218宗個案，而泰國、日本及南韓均錄得確診個案，輸入個案全部是武漢人。 本港雖暫未有確診個案，但因應鄰近地區的情況，港府亦加強監測，新增要求武漢抵港航班乘客填寫健康申報表。 不過內地公布的資料仍缺乏病人的流行病學資料，有專家認為難以預測疫情，又擔心確診個案過去數日急增，憂慮病毒人傳人的效率不止於世界衞生組織所言的「有限度人傳人」。 下文簡述新疫症在中國內地以至亞洲的發展，本港的應對措施，以及「年關」將至所帶來的風險。

最新疫情發展

武漢再多1死 15醫護確診 成都青島現疑似病例

「2019年新型冠狀病毒」引發的肺炎個案，最早於中國湖北省武漢市發現，繼而擴至其他地方。截至今年1月21日早上6時，武漢市公布共錄得198宗確診個案，其中136宗個案均在1月18日及19日由武漢市衞健委公布。武漢的確診個案中有4人死亡，169人仍然留醫，當中35人屬重症，9人屬危重症。而武漢市內共有15名醫護人員確診，另外有1名醫護人員則為疑似病例；16名患者中有一人病情嚴重，其餘情況穩定，全都已接受隔離治療。

另外在北京錄得5宗個案，上海錄得1宗；廣東省昨晚新增13宗確診個案，當中與香港一河之隔的深圳錄得8宗，以大橋連接本港的珠海錄得3宗；湛江及惠州各1宗。而四川成都和青島分別發現疑似病例，患者均來自武漢，檢測結果呈陽性，目前被隔離治療，並等待覆核結果。

海外疫情方面，泰國有2宗確診，南韓有1宗，均是從武漢到當地的遊客確診。日本錄得的1宗確診，是一名居日本的中國籍男子到過武漢探親，返日後確診。

本港截至1月20日早上8時，未有確診新型病毒肺炎個案。

國家衛生健康委周二（21日）決定將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，而世界衛生組織將於周三（22日）討論是否將疫情定性為國際公共衛生緊急事件。

香港應對新疫症措施逐個看

本港就懷疑個案擴大申報準則

港府自1月8日起修訂法例，強制要求醫管局及衞生署呈報與武漢肺炎相關的懷疑個案，至1月20日再擴大呈報準則，若有發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎的病人，病發前14日曾到湖北省、或內地醫院，或曾與新病毒肺炎確診者有密切接觸，均屬需呈報個案。倘有人拒絕隔離治療或屬違法，最高罰款5,000元及入獄半年。

1.要求武漢乘飛機抵港旅客填寫健康申報

衞生署1月21日起，要求武漢抵港航班乘客填寫健康申報表，若旅客符合呈報準將被強制守介到公立醫院隔離治療，拒填表或屬違法，最高罰款5,000元及入獄半年。

2.加強口岸體溫檢測

衞生署在各口岸設紅外線體溫檢測，旅客體溫超過攝氏35.5度，儀器會發出警示。署方亦為每日兩班武漢抵港高鐵列車乘客，以手提方式量度體溫。

3.公立醫院設隔離病床、指定診所應對

公立醫院現有480張負氣壓隔離病床可使用，倘有需要可調動約1,400張隔離病床應對疫症，而若本港有確診個案，醫管局考慮於7個聯網各設一間指定診所，處理武漢肺炎相關個案的病人，以減低交叉感染的風險。

新冠狀病毒源頭未明

內地當局於1月12日向世界衞生組織分享新型冠狀病毒基因圖譜，各地實驗室可製作快速測試以加快找出確診病人，在基因圖譜公開之後的一周內，國內確診個案數目以倍數增加，香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌估計，由於新測試技術可令各地醫院有能力找出病人，預期確診個案包括海外的個案將持續增加。

國家衞生健康委員會於1月19日表示，仍未能確定病毒源頭。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，新病毒屬Beta類冠狀病毒，與沙士病毒近八成相似，最接近的是浙江省舟山蝙蝠帶有、與沙士類似的冠狀病毒。他估計病毒從蝙蝠傳至活野味，再傳染至人類。

翻查浙江省衞健委的通報，1月17日起先後錄至少5宗懷疑患新肺炎個案，當中包括來自舟山的個案，全部病人需接受隔離治療。

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世衞確認病毒「有限度人傳人」

世衞於1月19日確認，2019新型冠狀病毒屬「有限度人傳人」。按目前內地公布的有限資料，武漢市其中兩宗個案屬家庭群組，在華南海鮮市場工作的男病人先發病，其妻子無到過市場，但5日後同樣發病。而按衞生防護中心引述內地資訊稱，首41宗確診個案僅七成到過該濕市場，有病人報稱無到過該市場。

中大專家許樹昌認為，反映病毒已走出該市場，料武漢市多地已受感染；香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，數據顯示武漢有具規模的社區爆發，人傳人的效率比世衞所言或許更高，當局需再調查清楚。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，第二輪傳播已經發生，香港出現確診個案只是遲早的事，他提醒市民應注意個人衛生。

管軼教授（前排左）與研究團隊在2015年發現沙特駱駝中同時流行三種冠狀病毒其中變種MERS是韓國「新沙士」爆發的罪魁禍首。（香港大學網站）

春運、農曆新年殺到 專家憂疫情進一步擴大

每年臨近新春，內地的總春運客流量數以億計，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅擔憂，大批乘客長時間在同一個空間（如火車、飛機）有密切接觸，或增病毒傳播風險。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼教授預期，春運肯定會令疫情進一步擴大，若有病人到處走或令情況失控。在應對沙士(SARS)及中東呼吸綜合症(MERS)疫情擔任重要角色的他提及，現時病情發展與SARS相似，當年亦是於新年前錄得首宗確診個案。他指SARS當年主要爆發地區在北京、廣州及香港三個城市，疫症影響「沒到頂」，不能排除今次疫情可能比SARS期間更嚴重，「病人到處走的話，我們完全失控了。」

不過管軼稱，港府已掌握病毒基因資訊，亦有相應防疫措施，最重要有懷疑個案一定要做檢查並馬上隔離，以防止香港「再一次淪陷」。