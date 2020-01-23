【鼠年2020】保良局家舍兒童煮出溫暖農曆年　學懂與人溝通

農曆新年將至，為了讓保良局家舍兒童感受家庭的感覺和溫暖，以及新年氣氛，局方日前（19日）透過「家煮食」活動帶同家舍兒童，到街市買餸煮飯，希望家舍兒童能透過活動親身感受之餘，亦可接觸社會。 家舍兒童只需一個多小時便烹調多款新年餸菜，鮑魚、時菜炒臘味和素翅亦毫無難度，期間更懂得分工合作；保良局社會服務兒童組主任梁潔儀指，「家煮食」活動持續20多年，主要希望家舍兒童變得獨立，同時想訓練他們溝通的技巧；親自下廚更可讓他們明白食物製作的過程並不容易，希望他們能好好珍惜。

史穎意在指導下學習洗菜。（蕭韻蕊攝）

要準備一頓賀年菜式對成年人來說並不容易，更何況只是一群兒童；約5、6個家舍兒童，早上11時便和負責的葉姑娘及梁姑娘，在銅鑼灣鵝頸橋街市準備採購食材。

分工合作 只消廿分鐘已買好所需材料

梁姑娘一邊拿著一張購物清單，一邊跟家舍兒童到不同攤檔買菜，一邊在清單上點算。葉姑娘指，為了讓家舍兒童學習生活技能和與人溝通的技巧，會讓他們商討煮甚麼餸菜、買菜時亦會間中讓他們負責。

年紀小，但亦有計劃，他們先到街市菜檔買生菜和芥蘭，然後再買雞蛋和瘦肉，在20分鐘內，他們已買好所需的材料，準備回到銅鑼灣保良局總局煮飯。

中五的黃惠霖喜歡下廚，蘿蔔糕由切到煎都是一手包辦。（蕭韻蕊攝）

中五生自細看到別人下煮 始對烹飪有興趣

事實上，團年飯並非他們首次烹飪，今年就讀中五的黃惠霖指，自小學開始看到別人煮菜時覺得很有趣，於是慢慢開始接觸煮菜。

她現在已成為姑娘口中的「大廚」，間中更會設計菜式，而最擅長的家常菜有西蘭花炒雞柳、檸檬片糖雞翼等。她指，平日姑娘都會教她們如何分辨和揀選食材，例如辨別生菜和椰菜，亦會教導下廚步驟，令她感近年廚藝有進步。

另一位年紀較輕的「廚師」是12歲的史穎意，她指每個月大約會有兩次機會外出買菜，平時會學習如何挑選蔬菜，自己亦曾經嘗試煮烏冬和玉子燒。

保良局「誠信家」家舍兒童與姑娘合照。（蕭韻蕊攝）

為農曆年炮製時菜炒臘味、素翅

不過，今天為了迎接農曆新年，菜式較以往豐富，有炒年糕、早已準備好的罐頭鮑魚、時菜炒臘味和素翅，亦有不少蘿蔔糕和馬蹄糕等應節食品。

由於菜式較多，需要家舍兒童分工合作，社工和姑娘從旁協助。較年長、下廚經驗較豐富的惠霖負責煮、炒菜、煎蘿蔔糕等，年紀較小的家舍兒童則負責洗菜、切芥蘭、打下手；惠霖甚至會指導較年輕的家舍兒童如何切蒜頭。

從煮菜學會獨立和珍惜

從買菜到所有菜式上桌，總共只花了一個半小時，菜的份量可以供給十多人食用。保良局社會服務兒童組主任梁潔儀指，「家煮食」活動已持續二十多年，主要是想家舍兒童變得獨立，同時想訓練他們溝通的技巧。

另外，要求家舍兒童親自下廚是想讓他們明白食物製作的過程並不容易，希望他們能好好珍惜。葉姑娘亦指，「家煮食」令家舍兒主更能接觸社會，亦會經歷不少協調的過程，令他們成長。