醫管局中醫部上月每日錄逾410宗外感熱病　籲勿亂用板藍根

香港正值流感高峰期，醫管局中醫部在過去四周錄得「外感熱病」求診的人士，平均每日逾410宗，認為與西醫的流感高峰期吻合。 而今日（20日）是二十四節氣的大寒，代表新的一年即將開始。中醫部提醒市民，在冬春交接期間容易出現「時行疫氣」，即人體未能適應溫差改變而生病，但大家千萬不要胡亂服藥。至於坊間流傳板藍根能夠抗流感或病毒性肺炎，中醫師則警告，板藍根性涼，不適用的人士或會損害正氣，使身體變得更差。

衞生防護中心在本月9日宣布進入冬季流感，醫管局中醫部18間教研中心在過去一個月，平均每日錄得逾410宗，當中以去年12月30日至今年1月5日錄得每日的平均宗數最高，達440宗；宗數按去年同期升15%。

醫管局中醫部主管黃巧雲認為，數據與西方醫學的數據吻合。惟港大臨床教研中心中醫服務主任馬俊豪強調，中醫學並沒有流感、肺炎等分類，用藥也不是針對病毒，而是會針對症狀下藥。

中醫不針對病毒 對症狀下藥

馬俊豪指出，在中醫角度對發病的理解是人們感受到「時行疫氣」，即人體未能適應溫差改變而生病，如冬天卻不寒冷，春天濕重夾熱等，加上「正氣虧虛」，如年老、久病，休息不足，導致抗拒力較差，便會較易「感邪」不適。

是否需要進補養生抗流感？馬俊豪表示，作息定時，做適量的運動強化正氣已經足夠，「可能煲湯一個人適合，但原來家中有三個的體質都不合適。這樣更差。」他強調，中醫會根據不同體質調整用藥及配方，大家不要亂信煲湯補身或飲涼茶。



醫管局中醫部18間教研中心在過去一個月，平均每日錄得逾410宗「外感熱病」。左起：港大臨床教研中心中醫服務主任馬俊豪、醫管局中醫部主管黃巧雲（麥凱茵攝）

板藍根性寒勿亂用 自製香囊抗菌

內地近日出現搶購板藍根，認為可以抗肺炎，但馬俊豪警告胡亂服藥可能會令情況越來越差，「板藍根的確是可以清熱解毒，利咽，但非所有都適合使用涼性藥物」，若寒底人士服用後身體狀況更差，「可能會變得咳多了。」

對抗流感，馬俊豪便分享古代中醫智慧，建議大家可以將2份藿香、蒼術，與1份菖蒲及丁香磨成粉，並將粉末裝入棉質布袋，並隨身攜帶用作祛邪解毒。

馬俊豪說：「在現代藥理下，這些成份有抑制病菌的多種病原微生物，以及調節機體免疫功能。」他又指，由於香囊是外用，故沒有忌諱，孕婦也可用；建議每兩周更換一次香囊。