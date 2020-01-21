【武漢肺炎・直播】港大數學模型估算　武漢或至少逾1300確診病例

由新型冠狀病毒引起的武漢不明肺炎疫情持續擴散，全國累計已有219宗確診個案。香港大學李嘉誠醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今天（21日）早上舉行記者會，將發表關於武漢新型冠狀病毒於春運期間，國內與國際可能傳播程度的實時即時預報。 港大醫學院公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉教授，以及港大醫學院公共衛生學院流行病和生物統計學分部胡子祺教授出席。 《香港01》將會直播現場情況。

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梁卓偉表示，今日起會為武漢新型冠狀病毒肺炎在過去兩星期的疫情回顧、實時現況，並展望未來兩星期的疫情發展。他又說，將會介紹一個流行病學數學模型網上應用程式，供衞生當局估算有否出現超級播毒的事宜。

梁卓偉估計，按數學模型估計，截至1月17日，武漢最有可能出現1,343名（眾數，mode）不明肺炎患者，而確診病例的平均數（mean）就為1,680。他形容數字與英國倫敦帝國學院上周估算的相近，能互相引證。帝國學院之前估計平均有1700個病例。內地官方公布，截至1月19日武漢確診病例為198宗。

他推測，未來兩周國外出現的武漢肺炎確診數字會減少至1宗，他解釋，過往一周國外有4宗確診個案，但由於武漢當局近期開始推出防疫措施，包括出入境的體溫篩查，相信能夠有效把病毒傳播力減低，因此國外確診數字將會減少。

梁卓偉又稱，明天或後天也會召開記者會，分析有關疫症人傳人的情況，臨床嚴重程度及死亡率等資料。

梁卓偉認為武漢是新型病毒「有傳播能力的中心」，即使內地其他城市出現10多宗個案，「當地不會二度、三度、四度傳播，令當地有持續疫情。」

梁卓偉推測，未來兩周國外出現的武漢肺炎確診數字會減少至1宗，他解釋，過往一周國外有4宗確診個案，但由於武漢當局近期開始推出防疫措施，包括出入境的體溫篩查，相信能夠有效把病毒傳播力減低，因此國外確診數字將會減少。