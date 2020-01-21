【武漢肺炎】梁卓偉估算本港至初七無個案　廣州、深圳各會有數宗

武漢爆發由新型冠狀病毒引起的不明肺炎，疫情擴散至各個省市，全國已出現219宗感染個案，武漢4人死亡。
香港大學醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今早（21日）舉行記者會，發表港大最新流行病學數學模型。世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉稱，以春運人流推算，直至農曆大年初七，內地將會新增十多宗感染個案，包括在北京、廣州、深圳等地，而最佳推算的香港感染個案為0宗。
武漢最可能有1343宗感染個案
梁卓偉今早發表港大最新流行病學數學模型，基於4宗分別在泰國、日本和韓國輸出的海外個案，配合武漢和其他地方人流往來推算，截至1月17日，武漢最可能有1,343宗新型冠狀病毒不明肺炎感染個案。
梁卓偉：反修例事件令武漢到港旅客下跌
梁卓偉稱，考慮到武漢離境口岸設有量體溫檢測；香港及部分內地城市入境口岸設有檢測措施；武漢當局已關閉及全線清洗高危市場（包括華南海鮮批發市場）；局方加強各醫院的防疫工作，估計新型冠狀病毒的傳播力能減低60%至90%。
他假設出入境的體溫檢測為50%有效，推算直至大年初七，本港最可能仍未有感染個案。在2019上半年，本港是武漢出境人次排名第二的熱門目的地，但去年下半年發生的反修例事件，本港內地旅客人次下跌，數字已不再準確。
估計北京、重慶、廣州會出現三宗個案
如前設同上，直至大年初七，梁卓偉估計北京、重慶及廣州會新增三宗感染個案；上海及深圳則會各新增兩宗；成都、西安及杭州會新增一宗。
港大微生物學系講座教授袁國勇、國家衛健委高級別專家組組長及SARS專家鍾南山等人呼籲，如非必要勿到武漢。被問及本港市民是否不應前往武漢，梁卓偉表示，根據數學模型，估計經火車或公路來往香港和武漢的風險都低，「其餘嘅嘢自己決定。」但他屢次強調，其中一個估計前設是大家也高度戒備。
梁卓偉續說，無論在武漢或香港，超級散播病毒事宜仍然是未知數，亦未納入估計範圍之內，所以大家必須高度戒備。至於春運後是否爆發更多個案，梁卓偉說「估算同睇天氣報告一樣，愈估得耐就愈唔準」，估計本港有可能出現一至兩個感染個案，但相信不會有大規模爆發。
香港大學醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心公布最新模型推算，監測武漢肺炎發展。圖為中心創立總監梁卓偉（盧翊銘攝）