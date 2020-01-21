【武漢肺炎．直播】武漢抵港一乘客發燒　袁國勇：武漢是一個疫區

武漢肺炎疫情進一步擴散，截至2020年1月21日下午6時，累計報告新型冠狀病毒感染肺炎確診病例有298宗（湖北省270例、北京市5例、廣東省14例、浙江省5例、天津2例、上海市2例），其中死亡個案累積至6宗。世界衞生組織認為該病毒可能變成持續人傳人。 香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日（21日）出席食物及衞生局專家會議後，就武漢肺炎病例群組個案於下午6時會見新聞界，衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生亦會出席。

衞生防護中心總監黃加慶稱，港府由今天起實施要求武漢來港班機乘客填寫健康申報表。今天由武漢來港的班機有207名乘客，當中無人報稱身體不適，但有一人發燒未能通過體溫測試，署方已對他作進一步評估及轉介。

袁國勇稱，他曾經到武漢參觀疾控中心及醫院，亦到北京衞生部討論情況。按照疫情圖表，新型冠狀病毒起初有散發性病例，絕大部份與華南海鮮批發市場有關，很可能由動物傳到人類；然後進入第二波，接近一半病人圍繞華南海鮮批發市場一帶區域，部份病人在其他區域出現；現時可能進入第三波，家庭成員之間及醫院的傳播開始出現。他表示最擔心出現社區大爆發，會引起類似沙士的情況；趁現在未完全進入第三波，希望有足夠防疫措施預防此情況發生。他又認為，現時疫情未有失控。

目標是大減武漢疫情 不能讓病毒在其他省市落地生根

袁國勇形容武漢已是一個疫區，引述內地專家鍾南山說「不入武漢，不出武漢」是合理建議，他又呼籲香港市民同樣不應前往武漢。

袁國勇又說，如果有大量未去過武漢的市民受感染，代表疫情變得嚴重。 「武漢病例增加到某個程度，先會帶埋病毒去其他地方。」他指，現時的目標是要大大減低武漢的疫情，不能讓病毒在其他省市落地生根。

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今日是香港首日實施武漢航班抵港乘客需填寫健康申報表，衞生防護中心總監黃加慶透露，下午有一班武漢抵港客機，機上共207位旅客，署方在全部健康申報表中無找到身體不適的個案，但有一個乘客發燒未能通過體溫檢測，署方人員已為其進一步評估及轉介。