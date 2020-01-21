廚師去年兩度失業共被拖糧十萬元　申破欠基金10個月仍未獲發補償

港九勞工社團聯會近期接獲過百人的欠薪求助，涉款欠薪總額逾368萬元，其中有工友被欠薪約一年，仍未知何時能取回薪金。任職廚師的關師傅在去年3月首次被欠薪，而在去年11月，他任職廚師、位於灣仔的茶餐廳亦因頻頻受到示威衝突影響而結業，關師傅亦再次遭欠薪，兩次欠薪涉及總款項近10萬元。關師傅4月初首次申請破欠基金，至今逾10個月仍未追回薪金，他形容申請破欠基金「程序繁複」，而在遭遇欠薪後，他更曾因為節省開支而一日只吃一餐飯，「唔夠膽食兩餐飯」。 勞聯批評，現行的破產欠薪保障基金，未能適時向被欠薪僱員提供有效保障，促請政府盡快向受影響工友發放欠薪補償，同時根據本港僱員工資中位數，調整破欠基金墊付薪金的上限。

港九勞工社團聯會於11月統計顯示，去年3月至11月期間，有逾649名僱員被裁員，其中140人更被僱主拖欠薪金，涉及七日至三個月不等的薪酬，欠薪總金額逾368萬，被僱主拖欠薪者以飲食業員工為主。

任職廚師的關師傅（左三）去年兩度遭欠薪，令他形容申請破欠基金程序繁複。（侯彩琳攝）

兩度遭欠薪如噩夢 申請破欠基金10個月仍未獲發薪金

廚師關先生今年55歲，去年3月底，他所任職廚師的酒樓結業，被拖欠1個月近三萬元薪金。去年11月，他於灣仔茶餐廳任職廚師，期間餐廳因頻頻受到示威衝突影響而結業，關先生再度被拖欠薪金，涉及約七萬元。

他在4月初首次申請破欠基金，至今近10個月，仍未獲發欠薪補償；直至他致電勞審處約20次後，才獲回覆有望於2月底獲發放首次欠薪。在兩次申請破欠基金過程中，他花費約4,000元用於影印文件等支出。關形容，申請破欠基金程序繁複，「首先要畀錢申請（僱主）破產，仲未必攞到錢。」而關先生第二次欠薪金額超過破欠基金可墊付特惠金3.6萬元的上限，他慨歎「肯定攞唔足」薪金。關師傅指，希望政府能在法庭頒令僱主破產後，先墊付僱員欠薪以解決燃眉之急。

關形容，兩度遭遇欠薪是「噩夢的開始」，母親和弟弟均是長期病患者，他是家中經濟支柱，遭遇欠薪後面對沉重經濟壓力，亦需節省生活開支，甚至曾一日只吃一餐飯，「唔夠膽食兩餐飯」，而家中亦有「好多箱公仔麵」，太太亦因此要打散工幫補家計。

港九勞工社團聯會主席林振昇（右一）批評，現行的破產欠薪保障基金未能適時向被欠薪僱員提供有效保障。（侯彩琳攝）

勞聯：促請政府簡化申請程序 提升特惠金上限

勞聯指，現行的破產欠薪保障基金無法向欠薪僱員提供有效保障，而且申領欠薪補償時需經過多項程序。工友被欠薪後，需先在勞工處落案，再到勞資審裁處進行訴訟，取得勞審處裁決後，還需經法庭向僱主提出破產或清盤呈請，才可正式申請破欠基金欠薪補償。勞聯形容申請程序是關卡重重，促請政府盡快向受影響工友發放破欠款項，同時主動研究簡化欠薪補償的申請程序。

勞聯主席林振昇批評，現時破欠基金可墊付的特惠金上限為四個月欠薪共3.6萬元，即每月9,000元，金額遠低於一般工資水平，他促請政府根據本港僱員工資中位數調整上限。