灣仔龍景街會社違例賣飲品予非會員　被判罰款2,500元

民政事務總署今日（21日）表示，一名男子因觸犯《會社（房產安全）條例》，今日在東區裁判法院被判罰款2,500元。案情指，署方轄下牌照事務處人員去年6月，巡查位於灣仔龍景街一間領有合格證明書以經營的會社時，喬裝顧客並購買飲品，但職員並無核實牌照處人員的會員身分，或邀請其成為會員，故違反規定。

一名男子因觸犯《會社（房產安全）條例》，今日在東區裁判法院被判罰款2,500元。（資料圖片）

根據相關條例，會社是指任何法團或社團，其組成目的是為會員提供社交或康樂設施，而且僅會員及會員帶同的賓客才有權使用的會址。民政事務總署表示，會社職員違反了合格證明書內的第12項條件。

負責經營上述會社的男子因而被控違反條例第21（2）條。根據「持合格證明書會社」網頁顯示，龍景街的會社只有分域碼頭海軍商場（The Fleet Arcade）地下的「SERVICEMEN'S GUIDES ASSOCIATION」。署方發言人提醒，所有合格證明書持有人必須遵守證明書上的條件。政府會繼續執法行動，打擊違規經營的會社。