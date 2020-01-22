【武漢肺炎】區議員辦肇慶龍母廟團十多年　是否成團視乎疫情

由新型冠狀病毒引起的武漢不明肺炎疫情持續擴散，內地確診病例逾400宗，死亡個案增至9宗。 過去不少區議員都曾舉辦內地旅行團。實政圓桌、葵青區區議員徐曉杰表示，他們過去從未組團到武漢旅遊，但位於肇慶市的德慶旅行團已舉辦十多年，猶如「傳統」。他說，傾向繼續舉辦德慶團，但要視乎居民意見、疫情而定。而佛山、江門等地方則會暫時「避一避」，「可以唔搞就唔好搞住。」

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由新型冠狀病毒引起的武漢不明肺炎疫情持續擴散。（路透社）

徐曉杰表示，他們亦有一直關注疫情，但傾向繼續舉辦德慶旅行團。他又指，舉辦德慶旅行團是傳統，過去已舉辦十多年，他們會前往悅城龍母廟，「可以去就緊係去。」不過他坦言，最終能否如期成團，都需先查問居民意見，又要視乎疫情而定。

江門、佛山​等旅行團要「避一避」

他說，過去德慶旅行團一般為兩天團，一直都以成本價舉辦，每次人數可達80至百多人。雖然過往亦曾舉辦江門、佛山等地的旅行團，但因應內地疫情，則會暫時「避一避」，以減低風險。至於新春旅行團，他則稱過去一向多舉辦本地的「行大運一天遊」。

未有計劃組團

同區另一民建聯區議員梁嘉銘說，過去高鐵或港珠澳大橋開通後，曾舉辦8至10團內地團。被問及日後會否如常舉辦旅行團，她稱現時未有計劃。

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