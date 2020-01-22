【武漢肺炎病徵】出現人傳人　發燒咳嗽即中招？　兩點與流感不同

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，內地十多個省市累計錄得超過300宗確診個案，亞洲及美國也錄得輸入個案。 與此同時，本港正是冬季流感高峰期，當市民出現發燒等徵狀時，或會擔心是否患上武漢肺炎。 根據衞生防護中心網頁顯示，嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）的病徵為發燒、乏力、乾咳，與流感相以。惟至少兩點有明顯分別，一是武漢肺炎患者會有呼吸困難，流感患者不見有此情況；二是流感患者通常會於2至7天內自行痊癒，但武漢肺炎患者則需經相當長日子治療。

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武漢肺炎及部分流感都是由冠狀病毒引致，不同的冠狀病毒可感染多種哺乳動物和鳥類。本來已知的冠狀病毒有六種，當中四種是人類感冒的常見病原體，通常不會造成嚴重疾病。另兩種則是近17年才發現，一是2003年引致沙士SARS的冠狀病毒，另一則是引致「新沙士」MERS的中東呼吸綜合症冠狀病毒。

引發武漢肺炎的新型冠狀病毒，則是第七種發現的冠狀病毒，目前對此如何由動物走到人體，仍未有定論。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

四種由冠狀病毒引致的呼吸系統疾病病徵（衞生防護中心資料）

嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）：發燒、乏力、乾咳及呼吸困難，部分患者病情嚴重。

嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士）：潛伏期可長達大約10天。早期症狀與流感相似。患者起初會發高燒（攝氏38度或以上），其他包括發冷、顫抖、頭痛、疲倦或肌肉痛，亦有機會出現肚瀉。病發初期，部分患者只有輕微呼吸道感染症狀，數日後患者可能會有咳嗽、呼吸困難等下呼吸道感染的症狀，當中約10%病者的病情可能會迅速惡化至呼吸衰竭，並須接受深切治療。

中東呼吸綜合症（新沙士）：潛伏期2至14天。會發燒、咳嗽、呼吸急促和困難，可出現肺炎或腎臟衰竭等嚴重併發症，有些患者還有腸胃方面的症狀，如腹瀉和噁心／嘔吐。免疫力較弱的患者，可出現非典型病徵。

季節性流行性感冒：潛伏期一般約為1至4天。會發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。通常會於2至7天內自行痊癒，咳嗽多是嚴重和持續時間較長，但發燒和其他病徵一般會在5至7天內自行減退。

由此可見，四種疾病患者都有發燒、咳嗽；但由2003年沙士以來後發現的三種冠狀病毒，所引致的疾病，即武漢肺炎、沙士SARS及新沙士MERS，患者都會有呼吸困難；但流感會於2至7天內自行痊癒，惟免疫力較低的人士或長者，可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症。

▼按圖看世衛組織對冠狀病毒預防措施的指引

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傳播途徑（衞生防護中心資料）

嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）：未能確定。世衞的風險評估，感染可能與接觸動物有關，資料明確顯示至少有些可人傳人。

嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士） ：主要透過呼吸道飛沫傳播，病毒亦可間接地經雙手觸摸被污染的物件表面後，再觸及口、鼻或眼睛而傳播。

東呼吸綜合症（新沙士）：仍未完全確定，可能透過接觸動物（尤其是駱駝）、環境或確診患者（例如在醫院內）而受感染。

季節性流行性感冒：主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

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本港現時亦踏入冬季流感季節。（資料圖片／盧翊銘攝）

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